Marokkaanse vrouw klaagt België aan voor 'illegale vrijheidsberoving'

De Marokkaanse vrouw Kaoutar Fal, die vorig jaar bijna twee maanden in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel zat, trekt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat staat dinsdag in La Dernière Heure. Ze klaagt de Belgische staat aan wegens illegale vrijheidsberoving, 'zonder gerechtvaardigde reden'.