Mark Elchardus: 'Ik hoopte dat links zou stoppen met gewone mensen weg te zetten als "achterlijk"'

Walter Pauli Redacteur Knack

Ooit werd Mark Elchardus omschreven als de huissocioloog van de SP.A. Vandaag ligt hij onder vuur van links en krijgt hij applaus van rechts. Knack ging na waarom en wanneer de belangrijke intellectueel een figuur van tegenspraak is geworden. 'Niet mijn denken is veranderd. Links is de weg kwijtgeraakt.'

Mark Elchardus © Franky Verdickt