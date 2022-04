Marine Le Pen, de extreemrechtse presidentskandidate die het op 24 april in de tweede ronde van de verkiezingen opneemt tegen zittend president Emmanuel Macron, wil Frankrijk niet uit de Europese Unie of de eurozone halen. Dat zei ze desgevraagd bij de start van de tweede fase van haar campagne. Ze heeft geen geheime agenda om Frankrijk uit de EU te loodsen, verzekerde ze.

Le Pen staat onder meer bekend voor haar anti-Europees discours. Maar om kans te maken tegen de uitgesproken pro-Europese Emmanuel Macron moet de extreemrechtse kandidate een breder publiek aanspreken. Tijdens de eerste ronde van de verkiezingen afgelopen weekend moest Le Pen de duimen leggen tegen de zittende president: hij kon bijna 28 procent van de kiezers overtuigen, Le Pen kreeg ruim 23 procent van de stemmen. Toen hetzelfde scenario zich vijf jaar geleden voordeed, deed Macron Le Pen in een televisiedebat de das om door haar project om uit de euro te stappen af te doen als "de n'importe quoi", flauwekul.

Le Pen roept intussen de aanhang van de extreemlinkse presidentkandidaat Jean-Luc Mélenchon, die in de eerste ronde op de derde plaats strandde, op om niet voor Macron te stemmen. Mélenchon zelf riep zijn kiezers al op om vooral niet voor de extreemrechtse politica te kiezen. Le Pen vindt dat Mélenchon zijn aanhangers verraadt, liet ze dinsdag verstaan op de Franse radiozender France Inter. "Zijn kiezers verwachten bescherming, maar door op te roepen om Macron te herverkiezen, ontneemt hij hen die mogelijkheid. Dat is zeer ernstig", zei ze.

Van de verliezende presidentskandidaten vroeg tot nog toe alleen de extreemrechtse Eric Zemmour zijn kiezers om nu op Le Pen te stemmen, zij het schoorvoetend.

Ook de opkomst speelt op 24 april allicht een belangrijke rol. Meer dan een kwart van de kiesgerechtigden kwam niet opdagen. Macron riep al op om voor de tweede ronde massaal naar de stembus te trekken.

