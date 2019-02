Marianne Thyssen en andere eurocommissarissen krijgen spelregels voor verkiezingscampagne

In tegenstelling tot eurocommissarissen die zich in een nationale verkiezingscampagne willen storten, hoeven hun collega's die willen deelnemen aan de aanstaande Europese verkiezingen geen onbetaald verlof te nemen. Om dat allemaal in goede banen te leiden, heeft de Commissie een aantal ethische richtsnoeren gepubliceerd.