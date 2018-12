Marghem: 'Vlaanderen remt systematisch ambities af'

De boodschap van de initiatiefnemers van de klimaatbetoging, die tienduizenden mensen op de been bracht, was onder meer naar de Belgische politiek gericht. Volgens de klimaatactivisten is er een 'gebrek aan politieke wil en daadkracht' in België.

De deelname van Marghem riep bij sommigen dan ook vragen op. Marghem erkende in de straten van Brussel dat ze beter moet doen, maar schoof de boodschap vervolgens door naar haar collega's op het Vlaamse niveau. 'Helaas remt Vlaanderen systematisch af als we de ambities willen verhogen', klonk het.

De demarche van Marghem valt slecht bij Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Hij plaatste zijn 'persoonlijke mening' op Twitter. 'Een minister moet besturen en niet betogen. Een minister die dan toch betoogt, moet geen onjuiste zaken verkopen over collega's', schrijft hij. Volgens Tommelein doet Vlaanderen het tot slot goed op vlak van zonne- en windenergie.

Mijn persoonlijke mening:



1)Een minister moet besturen en niet betogen

2) Een minister die dan toch betoogt moet geen onjuiste zaken verkopen over collega’s

3) Vlaanderen staat op 2 de plaats qua zonnepanelen per km2 en op de 3de qua windenergie

#climatemarch — Bart Tommelein (@Barttommelein) December 2, 2018

Ook minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege is niet opgezet met de woorden van Marghem. 'Aan zo'n doorzichtige spelletjes zwartepieten doe ik niet mee', zegt ze. 'De Vlaamse regering heeft deze zomer een ambitieus klimaatplan 2021-2030 goedgekeurd, dat een reductie van broeikasgassen met 35 pct gaat realiseren. We zijn benieuwd naar het federale plan.'