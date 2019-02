Marghem speelt verstoppertje over subsidies gascentrales

Het steunmechanisme voor de bouw van gascentrales zal 600 tot 940 miljoen euro per jaar kosten. Dat meldde de energiewaakhond CREG in een presentatie voor de netbeheerder Elia, waarvan ook een adviseur van het kabinet-Marghem op de hoogte was. En dat terwijl minister van Energie Marghem vorige week in de Kamer ontkende dat ze weet had van die bedragen, bericht De Tijd donderdag.