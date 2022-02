De Kamercommissie Energie heeft dinsdag artikelsgewijs het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat het mogelijk moet maken andere gascentrales te subsidiëren indien de centrale van Vilvoorde definitief geen vergunning krijgt van de Vlaamse regering. Op vraag van Vlaams Belang komt er nog een tweede lezing. Opvallend: voormalig energieminister Marie-Christine Marghem van coalitiepartner MR verliet de zaal tijdens de stemming.

Even terugkoppelen: om het wegvallen van nucleaire energie na de volledige kernuitstap in 2025 op te kunnen vangen, werd de zogenaamde CRM-veiling georganiseerd. De projecten die daaruit werden geselecteerd, kunnen op subsidies rekenen. De belangrijkste projecten die naar voren kwamen, waren de gascentrales van Vilvoorde en Les Awirs.

Zoals bekend weigert Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) de centrale van Vilvoorde een vergunning te geven. Uitbater Electrabel wil alsnog een vergunning krijgen. Om problemen met de bevoorradingszekerheid vanaf 2025 te vermijden, indien die toelating er toch niet zou komen, besliste de regering een wettelijke aanpassing aan de veiling door te voeren. Daardoor zouden de volgende projecten die bij de vorige veiling uit de boot vielen, nu dus in aanmerking komen voor steun - via een zogenaamde rerun kort na 1 april. Het gaat daarbij ook om gascentrales.

De veiling wordt dus niet overgedaan. Wel zullen de nieuwe geselecteerde projecten moeten beschikken over de nodige vergunningen. Op Vlaams niveau is dat de omgevingsvergunning. Ze moeten bovendien zijn afgeleverd in laatste administratieve aanleg. De beroepstermijnen moeten dus verstreken zijn én er mag geen beroep lopen. Ook voor latere veilingen zullen kandidaten de nodige vergunningen op voorhand op zak moeten hebben. Juridische beroepen, zoals bij de Raad van State, tellen niet mee.

Onder andere Bert Wollants (N-VA) stelde zich daar vragen bij. Er loopt immers een beroep bij de Raad van State tegen de centrale van Les Awirs, waarbij het volgens hem niet uitgesloten is dat die de procedure op zich op lossen schroeven zou kunnen zetten. Hij vroeg zich ook af of de tekst wel juridisch standhoudt. Op basis van het advies van de Raad van State gaat energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) er evenwel van uit dat de tekst juridisch voldoende robuust is.

Verschillende Kamerleden wilden ook weten of er geen vraag om schadevergoeding kan komen, met name van Electrabel, indien ze uit de boot vallen voor CRM-subsidies. Als een capaciteit niet in staat is de aangegane verbintenis na te komen, dan is de vraag welke schade kan worden ingeroepen, reageerde de minister. Zoals bekend is coalitiepartner MR voorstander van het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales na 2025, net als N-VA en Vlaams Belang. Kamerlid Marghem toonde zich tijdens de bespreking van de wettekst bijzonder kritisch voor Van der Straeten en drong erop aan dat de minister een aantal documenten en adviezen zou overmaken aan het parlement.

Toen Kurt Ravyts (Vlaams Belang) van Marghem wilde weten of ze de tekst zou goedkeuren zonder die documenten, kondigde de liberale ex-minister aan dat ze gewoon niet zou meestemmen, wat ze dus ook effectief niet deed. Zeer tot onvrede van Samuel Cogolati (Ecolo). Hij noemde het gedrag van Marghem "hallucinant" en vroeg haar of ze tot het kamp van Vlaams Belang of van Vivaldi behoorde.

In elk geval staat het ontwerp dus binnenkort opnieuw op de agenda van de Kamercommissie voor de tweede lezing. Nadien moet de tekst nog groen licht krijgen van de voltallige Kamer.

