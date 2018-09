Marghem: 'Ik vecht voor elke megawatt'

'Ik vecht voor elke megawatt', zei ze woensdagmorgen in de Kamer. De minister zei open te staan voor de vraag om de BTW op elektriciteit opnieuw te verlagen, om zo de prijs voor de consument onder controle te houden. 'Maar ik zit niet alleen in de regering', zei Marghem.

Vrijdag kondigde uitbater van de kerncentrales Electrabel aan dat er in november maar een van de zeven centrales in ons land zal draaien. Het Planbureau zei zondag dat stroomtekorten niet uit te sluiten zijn. Minister Marghem zegt nu dat Electrabel 750 MW extra capaciteit heeft gevonden.

In de Kamercommissie Bedrijfsleven zei de minister dat ze de verder blijft zoeken naar nog bijkomende capaciteit. Deze namiddag zit een werkgroep met onder meer Electrabel, Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, het kabinet en de CREG, de energiewaakhond, samen om te bekijken of de onderhoudswerken aan de kerncentrales niet anders georganiseerd kunnen worden zodat er nog extra capaciteit vrijkomt.

Marghem benadrukte wel dat de planning van onderhoudswerken de exclusieve verantwoordelijkheid is van Electrabel. Marghem herhaalde dat ze wil nagaan of ze prijsverhogingen die te wijten zijn aan de problemen met de kerncentrales kan verhalen op Electrabel. Ze staat ook open voor de vraag om de btw op elektriciteit te verlagen, maar liet verstaan dat daar bij de coalitiepartners weinig enthousiasme voor bestaat. Vorige week nog zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de plenaire Kamer dat een verlaagd btw-tarief voor elektriciteit in Europa eerder uitzondering dan regel is.

De regering-Di Rupo had de btw tijdelijk verlaagd naar 6 procent, maar volgens minister Van Overtveldt was dat een 'incognito indexsprong' die moest vermijden dat de spilindex overschreden zou worden.

De oppositie was scherp voor minister Marghem. 'Door de verlenging van de kerncentrales ging de stroom niet uitvallen en zouden de prijzen onder controle zijn', zei Karin Temmerman (SP.A).

Kristof Calvo (Groen) zei dat Marghem niet verrast kon zijn. 'Dit is het gevolg van uw keuze om vast te houden aan stokoude kerncentrales', aldus Calvo. 'U heeft het probleem zelf gecreëerd door geen strategische reserve aan te leggen'.

Minister Marghem zei dat de huidige regering de eerste is die de nodige maatregelen neemt om de kernuitstap die onder de paars-groene regering beslist is mogelijk te maken. 'Ons energiepark is verwaarloosd en dat is de fout van iedereen: van de uitbaters en van de regeringen'.

Tegen de verwachtingen in waren vertegenwoordigers van Elia en Electrabel niet aanwezig op de gedachtewisseling. Zij maken volgende week dinsdag hun opwachting.