De correctionele rechtbank van Mechelen heeft viroloog Marc Van Ranst donderdag vrijgesproken voor laster.

Hij werd door de Nederlander Willem Engel rechtstreeks gedagvaard voor laster omdat hij hem een virusontkenner zou genoemd hebben in een televisie-interview. Volgens het parket zijn de uitlatingen tussen beiden hooguit 'een belediging', noemde Van Ranst Engel niet rechtstreeks een virusontkenner en was er dus geen sprake van een misdrijf, een stelling die de rechtbank volgde.

Van Ranst had een schadevergoeding geëist van Engel wegens roekeloos of tergend geding en vroeg 7.000 euro schadevergoeding. De rechtbank ging daar deels op in en veroordeelde Engel tot het betalen van een schadevergoeding aan Van Ranst van 4.000 euro.

