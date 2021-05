De versoepeling van de regels rond afstand houden vanaf 9 juni komt te vroeg. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst zaterdag. Zo'n aanpassing van de regels kan pas als iedereen een eerste prik met een coronavaccin gekregen heeft.

"Ongemakkelijke boodschap", zegt de viroloog op Twitter. "De Indiase variant gaat oprukken, en deze zomer gaan de cijfers terug omhoog gaan. Het loslaten van deze maatregel komt te vroeg."

Van Ranst gaf dezelfde boodschap mee op de VRT-radio. De nieuwe regels die in een ontwerp van ministerieel besluit staan, noemt de viroloog "bijna de ultieme versoepeling". Dat is volgens Van Ranst alleen mogelijk "wanneer iedereen zijn eerste prik gekregen heeft". "We zitten nog altijd middenin de pandemie. Mensen vergeten dat vaak, wanneer men enkel over versoepeling hoort", aldus Van Ranst.

De vaccinatiecampagne loopt nog volop. "Op 9 juni zeggen 'alles kan', dat is natuurlijk niet goed. Men zegt er ook wel bij, 'je hoeft dat niet te doen'. Dat is een heel belangrijke disclaimer. Het feit dat het mag, wil niet zeggen dat iecereen het ongebreideld moet gaan doen."

