Donderdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen om zich over de evolutie van de coronacrisis in ons land te buigen.

In een interview op Radio 1 zei GEES-voorzitter Erika Vlieghe dinsdag dat het volgens haar te vroeg is om veel nieuwe versoepelingen goed te keuren. 'We kunnen de taart niet in oneindig veel stukjes snijden', zei ze.

Viroloog Marc Van Ranst liet zich op Twitter ontvallen dat het nog niet aan de orde is om de bubbels uit te breiden, ook al gaat de epidemische curve in ons land een heel klein beetje naar beneden. 'Het is te vroeg! Ik zal het nog eens zeggen: Het is te vroeg!', tweet Van Ranst.

De epidemische curve gaat in ons land een heel klein beetje naar beneden, en onmiddellijk komt de vraag naar een vergroting van de “bubbels”.

Het is te vroeg!

Ik zal het nog eens zeggen:

Het is te vroeg! — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) August 18, 2020

De laatste Veiligheidsraad dateert al van 27 juli. Tegen de achtergrond van een stijgend aantal besmettingen is toen beslist om een aantal geplande versoepelingen niet door te voeren en strengere maatregelen te nemen. Zo werd voor een periode van vier weken de sociale bubbel gereduceerd tot vijf personen en het maximum aantal aanwezigen op evenementen teruggebracht naar 100 mensen binnen en 200 mensen buiten.

Ook moeten mensen alleen gaan winkelen, met uitzondering van minderjarigen die met een gezinslid gaan winkelen of van mensen die begeleiding nodig hebben. De Mode Unie vraagt de federale regering in een open brief om die regel te versoepelen

De Vlaamse cultuursector wil dan weer dat het aantal toeschouwers voor cultuurevenementen in functie van de capaciteit van de locatie wordt vastgelegd.

Momenteel ligt het zwaartepunt van de epidemie in België in Brussel. Maar de stijging van het aantal bevestigde gevallen is daar minder sterk dan in de voorgaande periode. Terwijl uit de meest recente epidemiologische update van Sciensano, die dinsdag werd gepubliceerd, blijkt dat de stijging tussen de eerste (1-7/8) en de tweede week (8-14/8) van augustus 26 procent bedroeg, was er maandag nog sprake van een stijging met 48 procent.

