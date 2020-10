Viroloog Marc Van Ranst zegt dat hij niet tevreden is met de nieuwe teststrategie van de verschillende overheden. Vanaf morgen worden enkel nog mensen met symptomen getest op het coronavirus. 'Ik begrijp het ergens, maar het is natuurlijk een noodmaatregel. Hadden de politici vroeger geluisterd naar de virologen, had dit niet gehoeven', aldus Van Ranst.

Omdat de wachtrijen aan de testlaboratoria oplopen, gaat er vanaf morgen een nieuwe teststrategie in. Testen op COVID-19 wordt vanaf dan voorbehouden voor mensen die effectief symptomen vertonen. Mensen die een nauw contact hebben gehad met iemand die positief is maar zelf geen symptomen vertonen, worden niet meer getest. Ook mensen die uit een rode zone in het buitenland terugkeren, komen niet meer in aanmerking voor een test.

Viroloog Marc Van Ranst van het UZ Leuven is niet blij met de maatregel: 'Dit had niet moeten gebeuren. Hadden de politici vroeger geluisterd naar de virologen, had dit niet gehoeven. Maar ik begrijp het ergens wel, het is natuurlijk een noodmaatregel'. Net als in de rest van het land komen de teststalen in het UZ Leuven vlot binnen. 'Maar alles valt al bij al goed mee. Soms valt er eens een machine in panne, maar we krijgen alles nog goed rond', besluit Van Ranst.

Omdat de wachtrijen aan de testlaboratoria oplopen, gaat er vanaf morgen een nieuwe teststrategie in. Testen op COVID-19 wordt vanaf dan voorbehouden voor mensen die effectief symptomen vertonen. Mensen die een nauw contact hebben gehad met iemand die positief is maar zelf geen symptomen vertonen, worden niet meer getest. Ook mensen die uit een rode zone in het buitenland terugkeren, komen niet meer in aanmerking voor een test. Viroloog Marc Van Ranst van het UZ Leuven is niet blij met de maatregel: 'Dit had niet moeten gebeuren. Hadden de politici vroeger geluisterd naar de virologen, had dit niet gehoeven. Maar ik begrijp het ergens wel, het is natuurlijk een noodmaatregel'. Net als in de rest van het land komen de teststalen in het UZ Leuven vlot binnen. 'Maar alles valt al bij al goed mee. Soms valt er eens een machine in panne, maar we krijgen alles nog goed rond', besluit Van Ranst.