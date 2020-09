Viroloog Marc Van Ranst (KUL) waarschuwt op sociale media voor de nieuwe stijging in het aantal besmettingen. 'Het draagvlak voor de corona-maatregelen is welbewust weggeveegd.'

Marc Van Ranst luidt al enkele dagen de alarmbel over de stijging van het aantal besmettingen. Tussen 5 september en 11 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen gestegen naar 746,3. Een stijging met liefst 51 procent tegenover de week voordien. Op 11 september werden zelfs 1082 nieuwe besmettingen geregistreerd. Ook het aantal hospitalisaties stijgt.

Reden genoeg voor de viroloog om alarm te slaan via Twitter. In een reeks tweets wijst hij de vinger naar zowel de politieke wereld als naar de reeks open brieven die de ronde tegen waarin scepsis werd geuit over de geldende corona-maatregelen.

Net op een moment in de epidemie dat moeilijke beslissingen zouden moeten genomen worden, zitten beleidsmakers muurvast in de “we-zijn-het-beu”-modus en hun “we-moeten-leren-leven-met-het-virus”-boodschap. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 15, 2020

Een lawine aan open brieven noemden de corona-maatregelen onnodig, overbodig, en “erger dan de kwaal”. In hun open brieven werden de experten afgemaakt. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 15, 2020

Een paar weken geleden werden de virologen uit het adviesorgaan gezet, en vervangen door mensen die de maatregelen wel zouden versoepelen. Op dat moment kunnen de virologen enkel waarschuwen dat dit een gevaarlijke strategie is. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 15, 2020

Het netto resultaat: het draagvlak voor de corona-maatregelen is welbewust weggeveegd.

En dan doet de epidemie wat epidemieën meestal doen wanneer ze een kans krijgen: de epidemie explodeert en de curve gaat pijlsnel omhoog. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 15, 2020

Een epidemie die exponentieel groeit;

+ een versoepelings-mindset bij beleidsmakers, adviesorgaan en bevolking;

+ politici die afgeleid zijn door een regeringsvorming in slow motion;

= een recept voor een ramp.

Hoog tijd voor actie, verdorie! — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 15, 2020

