Viroloog Marc Van Ranst vindt dat het Overlegcomité een groot pakket aan maatregelen heeft voorgesteld. 'De enige opmerking die ik zou maken is het sluitingsuur van 23 uur voor de horeca, zeker omdat Nederland het anders gaat doen', zei hij op het VRT-Journaal.

In Nederland ligt er een advies voor om de horeca al om 17 uur te sluiten. 'Dan krijg je wat grensverkeer', aldus Van Ranst.

De viroloog verwacht daarnaast nog veel van het overleg tussen de onderwijsministers, komend weekend. 'Dat gaat enorm belangrijk zijn om de kerstvakantie te halen', zei hij. Van Ranst vindt het ook belangrijk dat er nu centra komen waar iedereen zich, zonder afspraak, zal kunnen laten testen. 'Dat is een verandering in de teststrategie die maakt dat in de eerste lijn de druk wat van de ketel wordt genomen.'

Molenberghs: 'Doortastend optreden in onderwijs'

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) heeft goede hoop dat de aangekondigde maatregelen voldoende zullen zijn om de coronacurve om te buigen, maar dan moeten er wel afdoende maatregelen genomen worden in het onderwijs.

'Het wordt belangrijk om doortastend op te treden in het onderwijs, daar dwaalt het virus nu heel sterk rond. Ik denk zowel aan mondmaskers, ventilatie, testen als vaccineren en groepen niet meer mengen.' Molenberghs gelooft verder dat het sluiten van het nachtleven en het beperkter openhouden van de horeca 'geen fijne, maar wel nodige' beslissingen zijn. Dat mensen nu meer privé gaan samenkomen, kan wel zijn, maar is een minder groot probleem, zegt hij. 'In studentensteden bijvoorbeeld zouden studenten misschien wel meer kotfeestjes houden, maar dan is dat toch enigszins in een beperktere en meer gekende groep. Het zijn de grote evenementen, waar groepen zich onder elkaar mengen, die te vermijden zijn. Bovendien begint de blok ook bijna, en dat zorgt weer voor een afkoelingsperiode.'

Zorgnet-Icuro: 'Bang afwachten'

'Het is bang afwachten of de genomen maatregelen voldoende zullen zijn om de stijgende curve plat te slaan, maar we zijn wel tevreden dat ons signaal door de politiek ter harte werd genomen'. Dat heeft Margot Cloet van Zorgnet-Icuro vrijdag gezegd in een reactie op de beslissingen van het Overlegcomité. Ze vindt het oprichten van walk-in testcentra een goede zaak, die de eerstelijnszorg zal ontlasten.

'We worden de laatste weken geconfronteerd met een zeer sterk stijgende curve', zegt Cloet. 'Het worden dus sowieso nog heel harde weken in de zorg. Maar we zijn wel tevreden dat we vandaag zien dat onze signalen zijn opgepikt en er ingegrepen wordt. Het blijft afwachten met bibberende knieën of de maatregelen voldoende zijn, dus is het heel belangrijk dat alle genomen maatregelen door iedereen zeer goed opgevolgd worden.'

Cloet vreest dat drie weken maatregelen onvoldoende zullen zijn. 'De hele winter jojoën is geen optie voor de zorg, we hopen dat de politiek het volledige advies van de experten heeft opgevolgd en de regels niet te snel gelost worden.'

Volgens Cloet is het oprichten van walk-in testcentra een zeer goed idee. 'Dat zal de eerstelijnszorg ontlasten, mensen kunnen sneller en meteen getest worden, daar zijn we heel blij om. Nu is het testbeleid absolute chaos, dus het is goed dat men dat nu gaat aanpakken.'

Artsenvereniging Domus Medica: 'Ontgoocheld en ongerust'

'Wij zijn ontgoocheld en ongerust', zegt Roel Van Giel van artsenvereniging Domus Medica. 'Walk-in testcentra zijn onvoldoende om de druk op de huisartsen te verlichten. We vragen een volledige herziening van het testbeleid dus zowel de testafnames, het bezorgen van codes en attesten en een vaste, duidelijk quarantaine voor iedereen die getest moet worden.'

Van Giel is ontgoocheld dat er geen knopen zijn doorgehakt door het Overlegcomité. 'Woensdag is er niets beslist in de interministeriële conferentie Volksgezondheid en vandaag schuift men die beslissingen hierover alweer door naar een nieuw IMC morgen', zegt hij. 'Ik heb er maar weinig vertrouwen in. Wij hadden woensdag een zeer duidelijk plan voorgesteld met de minimumvereisten om het voor huisartsen weer haalbaar te maken, maar daar is niets mee gedaan. Ik word er moedeloos van.'

Van Giel had concretere zaken verwacht, zoals een volledige herziening van het testbeleid. 'Nu zijn er 10.000 hoogopgeleide artsen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het verstrekken van testcodes, informatie over testen en quarantaine en doorverwijzen naar testcentra', zegt hij. 'Wij moeten ons weer kunnen concentreren op de zorg, het triëren van mensen en ervoor zorgen dat zij die het nodig hebben, kunnen opgenomen worden in het ziekenhuis.'

Hij stelt voor om te werken met een geautomatiseerd systeem om testcodes aan te vragen en attesten voor de werkgever en dergelijke te verstrekken. 'We zitten dagelijks met 20 à 25.000 positieve testen. Die mensen hebben allemaal minstens met vier of vijf andere mensen contact gehad. Het gaat dus om 125.000 testen per dag. Koppel daar een verplichte quarantaine aan van vijf dagen, dat is duidelijk voor iedereen. In die tijd kunnen mensen hun administratie georganiseerd krijgen en worden huisartsen niet dagelijks gebeld in afwachting van hun resultaat of een tweede test. Met een paar walk-in centra gaat het zeker niet lukken om de druk op de huisartsen te verlichten', besluit hij.

Werkgevers: steunmaatregelen verlengen of herinvoeren

De verschillende werkgeversorganisaties vragen de herinvoering of verlenging van diverse steunmaatregelen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) roept de regering op om de tijdelijke coronawerkloosheid met nog een kwartaal te verlengen en om gerichte (regionale) maatregelen te nemen voor de onmiddellijk getroffen bedrijven. De organisatie benadrukt ook het belang van vaccinatie. Niet-gevaccineerden moeten blijven geïnformeerd en gesensibiliseerd worden en er moet dringend werk gemaakt worden van de snelle uitrol van de boosterprik, luidt het in een mededeling. 'De maatregelen die het Overlegcomité genomen heeft, laten een bijzonder wrange nasmaak achter bij de getroffen bedrijven onder andere uit het nachtleven, de horeca en de evenementensector. Maar we zijn helaas op een punt gekomen waarbij we niet anders kunnen dan krachtig ingrijpen om te vermijden dat onze zorg ineenstort. Nu ingrijpen was ook de enige mogelijkheid om te vermijden dat we later nog andere delen van de economie moeten sluiten', verduidelijkt Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Ook Unizo vraagt de nodige steunmaatregelen en denkt daarbij naast tijdelijke werkloosheid aan het overbruggingsrecht en het Vlaams Beschermingsmechanisme. Belangrijk is dat de voorwaarden die hiervoor worden opgelegd geen enkele getroffen ondernemer uitsluiten, klinkt het. Dat winkelen met meerdere personen mogelijk blijft en zittende evenementen nog kunnen doorgaan, vindt Unizo een goede zaak. De organisatie reageert ook opgelucht op het feit dat het aantal gasten per tafel in de horeca licht verruimd wordt van 4 naar 6 en dat er geen 100 procent verplicht telewerken wordt ingevoerd. Nu is het vooral zaak om in te zetten op een veralgemeende vaccinatie (met derde prik) en het maximaliseren van de testcapaciteit, klinkt het. 'Dit moet de laatste golf van het virus geweest zijn die ons leven overhoop haalt.'

Horeca Vlaanderen: 'Wil wetenschappelijke basis zien'

'Deze Black Friday zal vanaf morgen voor rode cijfers zorgen in de horeca.' Dat heeft Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen verklaard aan VTM Nieuws. Hij betreurt dat er 'generieke, symbolische maatregelen worden genomen in evidente sectoren'.

Het Overlegcomité besliste vrijdag dat restaurants en cafés ten laatste om 23 uur de deuren moeten sluiten. Bovendien mogen er niet meer dan zes mensen rond een tafeltje zitten, tenzij het gaat om leden van hetzelfde gezin.

Voor horeca-uitbaters vallen cruciale uren weg en ze zullen ook weer capaciteitsproblemen hebben nu er slechts zes mensen aan een tafel mogen zitten, klinkt het bij Horeca Vlaanderen. De Caluwe vindt die zes personen trouwens 'een vreemd cijfer'. 'Ik zou daar graag de wetenschappelijke basis van zien', zegt hij.

De Caluwe begrijpt dat er in de hele samenleving maatregelen genomen moeten worden, maar hekelt dat de horeca opnieuw zwaar getroffen wordt. Hij mist een 'globale aanpak'. 'Keer op keer worden een paar sectoren zwaar getroffen', klinkt het.

Hij pleit daarnaast voor nieuwe steunmaatregelen. 'Er wordt gesproken over covid-21 in plaats van covid-19, wel dan zijn er ook nieuwe steunmaatregelen nodig in deze fase. Dezelfde als voorheen, zullen niet voldoende zijn.'

Eventsector: 'Klappen incasseren uit solidariteit'

De maatregelen komen hard binnen bij de eventsector. 'Toch stellen we ons opnieuw solidair op met de zorgsector en zullen we ons steentje bijdragen waar het moet. Al zitten we, net zoals de zorgprofessionals, ook op ons tandvlees', reageert Sound of Silence.

De eventsector draait om samenkomen en beleven. 'Net daarom is het zo belangrijk om ons steeds solidair op te stellen met andere sectoren en gebeurtenissen in de maatschappij. Dat doen we tijdens deze vierde golf opnieuw. Uit respect voor het zorgpersoneel dat elke dag in de vuurlinie staat. We begrijpen de uitzichtloosheid waar ze voor staan zeer goed. En we zien hoe ze, net als onze sector, als speelbal voor een besluiteloze regering worden ingezet', luidt het. Volgens Sound of Silence is de eventsector 'de jojo van de coronacrisis geworden'. 'We hebben langdurige oplossingen nodig, want onze motivatie en veerkracht is op. Zowel emotioneel, als financieel. Er worden onrealistische zaken van de bedrijven en mensen in onze sector verwacht en die worden ons nu te veel. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons blijvend te ondersteunen en erbovenop te helpen. Meer nog, we hebben allemaal nood aan een eenduidig beleid. Maatregelen die niet verdelen, maar anticiperen.'

'Dramatisch', zegt Het Depot in Leuven

Mike Naert, de directeur van concertzaal Het Depot in Leuven, reageert bijzonder ontgoocheld op de beslissingen die het Overlegcomité vrijdag genomen heeft. 'Het is dramatisch.' Naert roept de overheden op om met degelijke steunmaatregelen over de brug te komen.

Het Overlegcomité heeft vrijdag het nachtleven opnieuw op slot gedaan. Horecazaken moeten om 23 uur hun deuren sluiten. Evenementen mogen wel nog doorgaan, maar enkel als het publiek kan zitten.

'Wij zullen ongeveer al onze concerten moeten uitstellen of annuleren', zegt Naert. 'We hebben twee zittende concerten gepland, die kunnen nog doorgaan, maar daar stopt het ook. We zagen de bui al hangen, maar dit is de zoveelste klap. Ik ben bijzonder teleurgesteld.'

De concertdirecteur vraagt zich bovendien af waarom de klappen weer in zijn sector vallen. 'Men doet dat gemakkelijkheidshalve, men weet echter helemaal niet of wij wel de risicovolle sectoren zijn. Mensen raken meer besmet op het werk of in de privésfeer. We hebben de laatste twintig maanden bewezen dat we perfect veilig kunnen werken. We vragen dan ook om meteen, wanneer de boosterprikken bij de kwetsbare bevolking is gezet, weer te kunnen openen.'

'Wij willen alle steunmaatregelen die er vroeger geweest zijn opnieuw in voege zien', roept Naert nog op. 'Niet meer of niet minder. We hebben het nu meer dan ooit nodig. Dit jojobeleid kunnen we niet lang meer volhouden.'

Huwelijksleveranciers: 'Details afwachten'

Bij de Federatie voor Huwelijksleveranciers heerst er nog heel wat onduidelijkheid omtrent de nieuwe maatregelen. Dat zegt Isabelle Ghosez van de Federatie van Huwelijksleveranciers na afloop van het Overlegcomité.

Huwelijksfeesten vormen de uitzondering op de nieuwe regel waarbij private bijeenkomsten worden verboden. Toch neemt de federatie een afwachtende houding aan. 'In de eerste plaats is het goed dat huwelijken dit weekend gewoon kunnen doorgaan volgens de geldende maatregelen. Maar welke maatregelen er nu precies gelden, willen wij even in detail bekijken', zegt Ghosez.

Volgens het Overlegcomité moeten huwelijken georganiseerd worden met coronapas vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten en mag er gedanst worden met mondmaskers. Toch heeft de federatie nog heel wat vragen. 'Wij zullen het ministerieel besluit afwachten zodat we alle details kennen. Zolang er niet te veel beperkingen zijn, kunnen de bruiloften doorgaan en zijn wij als leveranciers tevreden. Gelukkig is het eindejaar niet ons drukste seizoen, al is het wel iets drukker door alle uitgestelde trouwfeesten.'

