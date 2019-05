Zondagnamiddag hebben zo'n 250 'gele hesjes' tumult veroorzaakt in Brussel.

De voorbije weken was op sociale media opgeroepen tot een massale betoging van de gele hesjes naar aanleiding van de Europese verkiezingen. Daar kwamen zondagmiddag uiteindelijk een paar honderd betogers op af.

Aangezien de betoging niet was aangevraagd, had de politie beslist ze ook niet te laten plaatsvinden. Tientallen agenten in gevechtsuitrusting en met het waterkanon hadden de betogers zondag omstreeks kwart voor twee omsingeld en teruggedreven op de Bolivarplaats. Het was de bedoeling dat ze zich van daaruit naar het Europees Parlement zouden begeven, maar dat probeerde de politie te verhinderen.' Er werd geen aanvraag goedgekeurd om de betoging te houden', aldus Ilse Van de keere, woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad, in een reactie aan de VRT.

Terwijl aan het Noordstation in Brussel een 250-tal manifestanten door de politie werden ingesloten, verzamelde zich een tweede groep betogers. Die tweede groep manifestanten - het is onduidelijk of ze echt tot de gele hesjes behoren - trok vervolgens naar de kleine ring en vandaaruit naar de voetgangerszone. Die groep heeft in het centrum van Brussel een tijd een kat-en-muisspel gespeeld met de politie. Daarbij trok de groep ook langs het PS-hoofdkwartier en bekogelde dat kort met een paar projectielen. Her en der probeerden de manifestanten ook straatmeubilair in het midden van de weg te slepen om de achtervolgende agenten van zich af te houden.

In de straten rond de Grote Markt splitste de groep zich op. Een aantal gele hesjes dook een horlogekwinkel binnen en probeerde zich daar te verschuilen voor de politie, maar die haalden hen er één voor één uit. Uiteindelijk werden de tientallen 'gele hesjes' die eerder op de dag ingesloten waren aan het Noordstation eveneens aangehouden en weggevoerd.

Vooraf was al een twintigtal mensen opgepakt omdat de manifestanten verboden wapens bij zich hadden.