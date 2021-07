Een 26-jarige man uit Schaarbeek is donderdag overleden nadat hij in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt was door de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node).

Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Dat parket heeft een onderzoek geopend naar de juiste omstandigheden van de arrestatie en het overlijden.

Volgens het parket werd in de nacht van woensdag op donderdag een politiepatrouille uitgestuurd nadat in de Brabantstraat in Schaarbeek een naakte man was opgemerkt die een voertuig aan het beschadigen was. Na aankomst van de politie zou de man onwel geworden zijn, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar overleed hij donderdag in de late namiddag.

'We hebben een wetsarts aangesteld en een autopsie bevolen', meldt het Brusselse parket. 'Er zal ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd worden. De resultaten van die onderzoeken zullen wel even op zich laten wachten.'

'Verwondingen'

Volgens RTL kreeg de man tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis al een hartstilstand in de ziekenwagen en werd in het ziekenhuis een bloeding in de hersenen vastgesteld. De zus van de overledene verklaarde ook aan de Franstalige zender dat haar broer verschillende verwondingen vertoonde, die volgens haar alleen afkomstig kunnen zijn van politiegeweld. De familie zou ook al een witte mars voorbereiden. Het Brusselse parket kon geen verdere commentaar geven over de verwondingen die het slachtoffer zou vertoond hebben.

