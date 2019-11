In Kortenberg is donderdag een 64-jarige man opgepakt op verdenking van bedreigingen aan het adres van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD). Dat meldt de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek.

De bedreigingen waren woensdag per mail bij Somers binnengekomen na het woelige debat in het Vlaams Parlement over de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen).

Somers was woensdag een van de actoren in het debat rond de brand en had er een bitse woordenwisseling met Filip Dewinter (Vlaams Belang). 's Avonds ontving hij volgens de politie via mail een dreigement ten aanzien van zijn persoonlijke integriteit. 'Het dreigement liet niets aan de verbeelding over: brandstichting ten aanzien van de persoon Bart Somers en bij uitbreiding zijn woning', stelt de politie. 'Bart Somers diende een klacht in bij de politie.'

Donderdagmiddag werd een 64-jarige werkloze man uit Kortenberg opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. De man gaf de feiten toe en mocht na verhoor beschikken, maar het onderzoek wordt voortgezet.