Man die Vangheluwe beschuldigt, zelf verhoord als verdachte: 'Triest en schandalig'

De man werd als verdachte verhoord nadat de oud-bisschop een klacht wegens laster en eerroof had ingediend. 'Het is triest en schandalig', zei Kris Verduyn na afloop. 'Ik begrijp niet hoe hij zoiets durft doen.'

Volgens Verduyn werd hij in 1992 gedwongen om seks met Vangheluwe te hebben. Dat zou gebeurd zijn voor de vormselviering van zijn zus, toen Verduyn 10 jaar oud was en optrad als misdienaar.

Twee jaar geleden werd de man al geconfronteerd met Vangheluwe, die de beschuldigingen ontkent. 'Ik blijf bij mijn verklaring, ik wijk er geen centimeter van af', zei Kris Verduyn woensdag na afloop van zijn verhoor bij de federale politie. 'Ik ben misbruikt en ik ben niet het enige slachtoffer. Ik sta hier ook in naam van die andere slachtoffers. Hij is een veelpleger en moet nu de gevolgen van zijn daden dragen. Het is makkelijk om als dader alles af te wimpelen. Er zijn feiten bewezen en in Operatie Kelk heeft hij ook bekentenissen afgelegd. Mijn verklaringen zijn niet leugenachtig zoals hij wil laten uitschijnen.'

Holle verklaringen van het Vaticaan

'Mocht het niet zo dramatisch zijn, het was belachelijk', zei meester Walter Van Steenbrugge, advocaat van Kris Verduyn. 'Meneer Verduyn heeft zijn verklaring afgelegd, hij is zeer aangedaan door het feit dat hij eerst misbruik is geworden en nu wordt voorgesteld als een leugenaar. Het is niet te geloven dat iemand die bekentenisdsen heeft afgelegd, nu in de aanval gaat en mensen die al zoveel hebben meegemaakt, nu nog al die ellende aandoet.'

De advocaat stelt zich ook vragen bij de lange duur van het gerechtelijk onderzoek en bij de houding van het Vaticaan: 'Zijn bekentenissen zijn 9 jaar oud en er zijn duidelijke bewijzen maar we krijgen geen uitleg waarom het zo lang aansleept. In Rome beweegt er ook niemand, meneer Vangheluwe is nog altijd in functie. Ze hadden daar beter tegen hem opgetreden dan holle verklaringen af te leggen zoals ze de voorbije dagen gedaan hebben.'