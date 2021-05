De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft woensdag een 50-jarige man uit Sint-Niklaas aangehouden op verdenking van negationisme en bedreigingen ten aanzien van viroloog Marc Van Ranst. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen.

De verdachte werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt, zegt het parket. Zijn motieven zijn nog onduidelijk maar zijn psychische toestand wordt nog onderzocht. De onderzoeksrechter heeft een psychiater aangesteld om de man te onderzoeken.

De Morgen meldde woensdag dat het gaat om K.J., een bekend figuur binnen extreemrechts in Vlaanderen. 'K.J. werd uiteindelijk teruggevonden en door de politie gearresteerd op het kerkhof in Brasschaat, bij het graf van zijn moeder. Ook Jürgen Conings ging net voor hij verdween langs het graf van zijn moeder, waar hij zijn eretekenen achterliet. (..) Afgelopen weekend was K.J. een van de Vlamingen die ging betogen in Limburg om steun te betuigen aan Jürgen Conings', stelt de krant.

Copycat?

Het parket geeft geen verdere details over het onderzoek of over mogelijk copycatgedrag. De verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

