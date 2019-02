Malika El Aroud mag naar Marokko worden uitgewezen

Malika El Aroud, die ook 'de zwarte weduwe van de jihad' wordt genoemd, is in België veroordeeld voor terroristische activiteiten en haar Belgische nationaliteit is haar ontnomen in november 2017, nadat ze een celstraf had uitgezeten van acht jaar.

Volgens de rechters loopt ze in Marokko geen risico op marteling, of op onmenselijke of vernederende behandeling. Ze mag naar haar land van afkomst worden uitgewezen, aldus de RVV.

Aangevochten

In oktober vorig jaar werd ze door de politie opgepakt en ondergebracht in een gesloten centrum in Brugge. Om een uitzetting te vermijden, begon El Aroud een procedure bij hoogdringendheid voor de RVV. Ze zei dat ze foltering en onmenselijke en vernederende behandeling riskeert in Marokko. Om dezelfde redenen diende ze een asielaanvraag in.

El Aroud is de weduwe van de man die de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud doodde in een zelfmoordaanslag twee dagen voor 9/11. Massoud was de leider van het verzet tegen de taliban en zijn moord wordt in verband gebracht met de aanslagen in New York.