Maingain is de stemmenkampioen in Brussel, Magnette in Wallonië

De Défi-voorzitter kreeg 8512 kopstemmen in Sint-Lambrechts-Woluwe. Dat zijn er 11 meer dan burgemeester van Brussel Philippe Close (PS, 8501 voorkeurstemmen). Burgemeester van Schaarbeek en partijgenoot van Mangain, Bernard Clerfayt, eindigt op de derde plaats met 7927 stemmen.

Op nummer 4 en 5 staan Molenbekenaars: PS-lijsttrekker Catherine Moureaux kreeg 7.1333 voorkeurstemmen en de liberale afscheidnemende burgemeester Françoise Schepmans kreeg er 6.468. Burgemeester van Ukkel Boris Diliès (5.656) staat op de zesde plaats, gevolgd door twee politici uit Anderlecht: Gaëtan van Goidsenhoven (MR, 4.729) en afscheidnemend burgemeester Eric Tomas (4.102). De top 10 wordt afgesloten door twee burgemeesters: Vincent De Wolf (MR) van Etterbeek kreeg 3.984 voorkeurstemmen en Charles Picqué (PS) van Sint-Gillis kreeg er 3.793.

PS-kopstuk Paul Magnette haalde zondag 22.475 voorkeursstemmen in Charleroi, en is daarmee de Waalse stemmenkampioen. De Carolo-burgemeester heeft een grote voorsprong op cdH'er Maxime Prévot in Namen, met 12.825 stemmen, en Willy Demeyer van de Luikse PS, die er 11.293 binnenrijfde.

Nicolas Martin, die de PS-lijst in Bergen trok, volgt op de vierde plaats met 10.681 stemmen. Uittredend burgemeester in Bergen en oud-premier Elio Di Rupo vervolledigt de top 5, met 7.664 voorkeursstemmen.