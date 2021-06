Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) stelt voor om een 'neutrale zone' te creëren voor de vele mensen zonder papieren die op de campussen van de VUB en de ULB en in de Brusselse Begijnhofkerk bezig zijn aan een hongerstaking. Dat zei hij donderdag op Bel RTL. Concreet houdt dat in dat er dicht bij de asielzoekers een informatiezone zou komen, waar ze toelichting kunnen krijgen over hun dossier en over de opties die ze hebben, legt het kabinet-Mahdi uit.

Op de universiteitscampussen van de Brusselse universiteiten ULB en VUB en in de Begijnhofkerk in het centrum van de stad zitten nu al maanden honderden mensen zonder papieren, die een collectieve regularisatie eisen. Om die eis kracht bij te zetten, gingen ze eind vorige maand over tot een hongerstaking. Een grote zorg voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). 'Ik hoop dat er geen doden zullen vallen. Ik ga elke avond slapen met het idee dat dat mogelijk is, en ik slaap er niet van', zei hij donderdagochtend op Bel RTL. 'Ik probeer alles te doen wat ik kan.'

Collectieve regularisatie is echter geen optie, herhaalde Mahdi nog eens. 'Dat is een uitzonderlijke maatregel (...). Daar bestaan heel wat regels en criteria rond, bepaalde mensen voldoen niet aan die criteria en voor hen is er nog altijd een individueel onderzoek mogelijk om te bepalen of ze om humanitaire in België kunnen blijven', zei hij.

De staatssecretaris benadrukte eerder al dat hij zich niet wil laten chanteren door de acties van de sans-papiers. Omdat ze illegaal in het land zijn, moeten ze een regularisatieaanvraag indienen en de asielprocedure doorlopen. Mahdi zei wel dat hij de dossiers van de sans-papiers sneller behandeld wil zien.

Dat kan onder meer door een neutrale zone op te richten in de buurt van de sans-papiers, klonk het. Concreet betekent dat dat er in de buurt van de hongerstakers een soort informatiezone wordt voorzien, waar ze toelichting kunnen vragen bij hun dossier en bij hun resterende opties, legt de woordvoerster van Mahdi uit. Normaal gezien moeten asielzoekers daarvoor naar de betrokken diensten zelf stappen.

De CD&V'er liet zich ook nog uit over de recente oproep van verschillende academici en organisaties om de sans-papiers toch te regulariseren. 'Zeggen dat we mensen die in hongerstaking zijn kunnen regulariseren, is mensen ertoe aanzetten om te stoppen met eten, hun leven in gevaar te brengen, en dat is echt niet wat we moeten doen.'

