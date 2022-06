Mahdi: ‘Regering moet bekijken of tentenkamp kan bij grote asielcrisis’

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) moet de federale regering bekijken of er in geval van een asielcrisis een grote opvangstructuur als een tentenkamp kan worden opgezet om alle asielzoekers die daar recht op hebben op te vangen.

Dat zei hij in Terzake. Daarnaast moet de asielprocedure anders, zei hij. ‘Opvang alleen is de oplossing niet.’

Staatssecretaris Mahdi ligt onder vuur van de Brusselse arbeidsrechtbank, die vermoedt dat hij doelbewust bepaalde asielzoekers opvang weigert omdat het opvangnetwerk verzadigd is. Mahdi zelf noemt dat ‘onzin’. ‘Ik zou niet weten waarom ik er een sport van zou maken om mensen die hier aankomen niet op te vangen’, klonk het dinsdagavond in Terzake.

De staatssecretaris wees er wel op dat meer dan de helft van de asielzoekers die in België aankomt al in een ander Europees land een aanvraag heeft lopen, en in principe naar dat land moet terugkeren. Intussen hebben ze hier in principe recht op opvang, maar volgens Mahdi zijn er ook vrouwen, kinderen en andere kwetsbare asielzoekers die wachten op een opvangplaats.

De staatssecretaris pleitte ervoor om die opvangrichtlijn op Europees niveau te herdenken. ‘Opvang alleen is de oplossing niet. Als je weet dat twee derde van de asielzoekers hier uiteindelijk geen bescherming kan krijgen, dan scheelt er iets aan het systeem en moet je daarmee aan de slag gaan.’

Mahdi wees er ook op dat andere Europese landen als Frankrijk en Nederland met dezelfde problemen kampen. Tegelijkertijd moet de federale regering bekijken of ze een ‘grote opvangstructuur, een groot tentenkamp, op poten kan zetten’ op een moment dat erg veel mensen nood hebben aan opvang. De regering heeft de afgelopen maanden al extra capaciteit gecreëerd, zei Mahdi nog, onder meer met de hulp van Defensie. (Belga)