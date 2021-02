Op een digitaal congres met De Afrikaanse Unie (AU) heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi gepleit voor gecontroleerde legale migratiekanalen en opvang van vluchtelingen in eigen regio.

Volgens Mahdi vormt de Afrikaanse Unie een belangrijke partner in de strijd tegen mensensmokkel en illegale migratiestromen. Landen als Ethiopië, Kenia, Liberia, Libië en Marokko zitten in de stuurgroep van de AU en dat zijn net landen 'met belangrijke sleutelposities in het beheersen van de migratiestromen'.

Staatssecretaris Mahdi wil met de AU niet alleen samenwerken rond de opvang van vluchtelingen in de eigen regio, maar ook rond gecontroleerde legale migratiekanalen. 'Wie in ons land wil komen werken of studeren moet dat onder bepaalde voorwaarden kunnen. Arbeidsmigratie en studiemigratie zijn belangrijke kanalen om mensen een toekomst te bieden. Alleen moet dat via legale kanalen gebeuren en niet door eerst een helse tocht te ondernemen en mensensmokkelaars veel geld te betalen', zegt Mahdi.

De CD&V'er wil in de toekomst talent naar ons land halen en werk maken van een 'brain gain, geen brain drain'. 'Wie na zijn studies ervaring wil opdoen in België moet daar voldoende tijd voor krijgen. Willen ze nadien terugkeren dan is dat ook een win-win voor beide landen', klinkt het.

