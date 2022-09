Mahdi over Vlaamse regeringscrisis: ‘Er zijn momenten die zo fundamenteel zijn dat je rode lijn moet trekken’

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi blijft erbij dat het groeipakket mee moet stijgen met de levensduurte. Dat maakte hij maandagavond duidelijk op VTM NIEUWS. ‘Er zijn momenten die zo fundamenteel zijn dat je een rode lijn moet trekken’, zei hij.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) had maandagmiddag tijdens de traditionele septemberverklaring in het Vlaams Parlement de begroting voor 2023 en een steunpakket voor gezinnen en bedrijven moeten voorstellen. Maar na dagenlange onderhandelingen binnen de regering moest Jambon vlak voor de verklaring vaststellen dat zijn ploeg geen akkoord had. De mate waarin het groeipakket, de kinderbijslag in de volksmond, mee moet stijgen met de torenhoge inflatie, blijft de grote twistappel.

Vooral de CD&V heeft daar onder invloed van de relatief nieuwe voorzitter Sammy Mahdi hoog op ingezet. De partij wil de beperking van de indexering van 2 naar 1 procent onder toenmalig CD&V-minister Wouter Beke niet alleen terugdraaien, maar zou het basispakket ook willen koppelen aan de gezondheidsindex, zodat het bedrag mee stijgt met de inflatie. Die schommelt immers rond de 10 procent. N-VA en Open VLD zijn bezorgd over het kostenplaatje van die operatie, en zouden de steun liever beperken tot de meer kwetsbare gezinnen.

De regering onderhandelt de komende dagen verder, met de bedoeling om ten laatste donderdag te landen. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi benadrukte maandagavond op VTM alvast dat zijn partij vasthoudt aan de eis om de kinderbijslag voor alle gezinnen op te trekken. ‘Ik denk dat we de twee kunnen doen: investeren in sociale toeslagen, én ervoor zorgen dat de brede middenklasse die afziet ook geholpen wordt. Er zijn middelen voor’, klonk het.

Volgens Mahdi heeft zijn partij ‘naast een pragmatische houding ook principes’, en ‘zijn er momenten in het leven dat het zo fundamenteel is, dat je een rode lijn moet trekken’. De CD&V-voorzitter is er wel van overtuigd dat de Vlaamse regering een uitweg kan vinden. Hij prees de ‘constructieve toon’ van minister-president Jambon maandag in het parlement, en stelde dat het gemiddelde Vlaamse gezin niet geholpen wordt als CD&V uit de Vlaamse regering stapt.

Of de christendemocratische viceminister-president Hilde Crevits de komende dagen weer rond de onderhandelingstafel zit, kon Mahdi niet zeggen. De CD&V-kopvrouw moest vervangen worden door haar collega-ministers Benjamin Dalle en Jo Brouns nadat ze zaterdagavond onwel werd.