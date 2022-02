Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) tekent derdenverzet aan tegen de beslissing van de rechter om doorreizende asielzoekers die al elders in de Europese Unie opvang hebben, onmiddellijk een opvangplaats toe te wijzen. De afgelopen dagen trachten verschillende doorreizende asielzoekers via de rechter onmiddellijk opvang te eisen, en dat terwijl de opvang voor nieuwe asielzoekers sterk onder druk staat.

'Je kan als migrant moeilijk bed, bad en brood in twee landen vragen. Zo wordt mogelijk een bed bezet gehouden voor iemand die voor de allereerste keer asiel aanvraagt in de Europese Unie en nergens anders een opvangplek heeft', licht de staatssecretaris toe. Uit de voorlopige cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat in januari liefst 1.168 personen die een asielaanvraag indienden reeds elders een asielaanvraag lopen hebben.

Als deze trend zich verder zet in de volgende maanden, zal het aantal doorreizende asielzoekers dat asiel aanvraagt in België in 2022 nog hoger uitvallen dan vorig jaar. In 2021 ging het al om maar liefst 10.952 personen. Ook het aantal asielaanvragen van mensen die reeds als vluchteling zijn erkend in een andere lidstaat dreigt volgens de staatssecretaris in 2022 opnieuw bijzonder hoge proporties aan te nemen.

Alleen in januari dienden maar liefst 120 erkende vluchtelingen zich aan voor opvang, hoewel zij als vluchteling reeds een veilige haven in een EU-lidstaat hebben gevonden. In 2021 dienden 1.349 mensen een aanvraag in die reeds als vluchteling waren erkend in een andere lidstaat. Door de bijkomende druk die ze op het opvangnetwerk leggen, werd een wachtlijst ingevoerd voor doorreizende asielzoekers om te garanderen dat er voldoende opvangplaatsen beschikbaar blijven voor de meest kwetsbaren, families met kinderen, en mensen die voor het eerst asiel aanvragen op Europees grondgebied.

Doorreizende asielzoekers worden wel geregistreerd om te vermijden dat mensen dagenlang in de rij van het aanmeldcentrum moeten staan. Bovendien worden de eerste van 14 bijkomende terugkeerloketten voor Dublingesprekken in het terugkeerbureau in Brussel in gebruik genomen. De eerste gesprekken met doorreizende asielzoekers gaan daarmee van start. Daarnaast gaan terugkeerbegeleiders ook aan de slag in de opvangcentra zelf. Wie medewerking blijft weigeren, kan zijn recht op opvang verliezen, luidt het.

