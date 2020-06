PS-voorzitter Paul Magnette hoopt dat er eind juni kan gestart worden met de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe regering. 'Wat coalities betreft, weet je het nooit.'

Samen met zijn SP.A-collega Conner Rousseau zal Magnette dit weekend verder gesprekken voeren met de acht andere partijen die de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès steunen met volmachten (N-VA, MR, Open VLD, CD&V, Ecolo, Groen, CDH en Défi) om het te hebben over de prioriteiten voor een regeerprogramma en een relanceplan. Verwacht wordt dat het resultaat van die gesprekken volgende week in een rapport wordt gegoten.

Magnette blijft discreet over de mogelijke samenstelling van een nieuwe regering. De PS-voorzitter erkent dat er 'moeilijkheden' zijn met de Vivaldi-coalitie, de coalitie zonder N-VA van socialisten, liberalen, groenen en CD&V. 'Wat coalities betreft, weet je het nooit. Maar we zien dat er moeilijkheden zijn met deze coalitie die de MR een paar maanden geleden heeft voorgesteld', aldus Magnette woensdag op RTL-TVi.

Betekent dit dat de PS bereid is een coalitie met de N-VA te aanvaarden? 'Niemand is onvermijdelijk, en de PS ook niet. Wat nodig is, is proberen te achterhalen wie zich wil inzetten voor een herstelplan en krachtige maatregelen', dixit Magnette.

