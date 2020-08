PS-voorzitter Paul Magnette gelooft nog steeds dat er een oplossing voor de federale regeringsvorming kan gevonden worden voor de parlementaire rentrée midden september. Op televisiezender RTL-TVi vroeg hij maandagavond alle partijen betrokken bij de coalitievorming om een constructieve houding.

'Indien iedereen wat inspanningen kan doen, constructief kan zijn, dan is het nog mogelijk om in de komende drie weken een oplossing te vinden voor de parlementaire rentrée van midden september. Daar ben ik van overtuigd', zei Magnette.

Toen hij samen met N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zijn opdracht begon, oordeelde Magnette dat er verkiezingen zouden georganiseerd moeten worden indien er geen doorbraak zou komen. Maandag was hij iets voorzichtiger. Niet dat de PS-voorzitter een stembusgang uitsluit, maar hij wijst op de moeilijkheden. 'We weten dat het in de herfst, wanneer de epidemie allicht opnieuw zal versterken, materieel moeilijk wordt om verkiezingen te organiseren'.

De PS van haar kant zal zich intussen constructief blijven opstellen, verzekert Magnette, op voorwaarde dat de sociale eisen van de partij gehoord worden. Op dat vlak registreerde hij vooruitgang in de gesprekken met N-VA. 'Ik heb kunnen vaststellen dat de N-VA begreep dat er sociale vooruitgang nodig is'.

Dat hun poging toch strandde, dichtte Magnette toe aan het feit dat de liberalen en groenen niet aan boord wilden komen. Ecolo wou niet verder gaan, aldus Magnette, en 'de liberalen hebben zaken in vraag gesteld die voor ons fundamenteel zijn'.

Magnette en De Wever hebben maandag hun ontslag aangeboden bij de koning. Het staatshoofd houdt zijn antwoord in beraad en startte een nieuwe consultatieronde. (Belga)

'Indien iedereen wat inspanningen kan doen, constructief kan zijn, dan is het nog mogelijk om in de komende drie weken een oplossing te vinden voor de parlementaire rentrée van midden september. Daar ben ik van overtuigd', zei Magnette. Toen hij samen met N-VA-voorzitter Bart De Wever aan zijn opdracht begon, oordeelde Magnette dat er verkiezingen zouden georganiseerd moeten worden indien er geen doorbraak zou komen. Maandag was hij iets voorzichtiger. Niet dat de PS-voorzitter een stembusgang uitsluit, maar hij wijst op de moeilijkheden. 'We weten dat het in de herfst, wanneer de epidemie allicht opnieuw zal versterken, materieel moeilijk wordt om verkiezingen te organiseren'. De PS van haar kant zal zich intussen constructief blijven opstellen, verzekert Magnette, op voorwaarde dat de sociale eisen van de partij gehoord worden. Op dat vlak registreerde hij vooruitgang in de gesprekken met N-VA. 'Ik heb kunnen vaststellen dat de N-VA begreep dat er sociale vooruitgang nodig is'. Dat hun poging toch strandde, dichtte Magnette toe aan het feit dat de liberalen en groenen niet aan boord wilden komen. Ecolo wou niet verder gaan, aldus Magnette, en 'de liberalen hebben zaken in vraag gesteld die voor ons fundamenteel zijn'. Magnette en De Wever hebben maandag hun ontslag aangeboden bij de koning. Het staatshoofd houdt zijn antwoord in beraad en startte een nieuwe consultatieronde. (Belga)