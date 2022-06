Magnette (PS): ‘Engie moet stoppen met de regering haar voeten te spelen’

‘Engie moet ophouden met de regering haar voeten te spelen. Onderhandelen is een tijdlang goed, maar wanneer een multinational zich niets aantrekt van een regering, dan eindigt het.’ Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette zondag verklaard op de Franstalige omroep RTL-TVi.

Zoals bekend raakte de regering het in maart eens de twee jongste kerncentrales in ons land tien jaar langer open te houden. Normaal gezien zouden in 2025 alle zeven kerncentrales de deuren sluiten, maar de gestegen prijzen en de Russische oorlog in Oekraïne beslisten daar anders over. Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelen nu in tandem met uitbater Engie, die eerder al meer dan eens heeft gezegd dat 2025 onhaalbaar is om de levensduurverlenging in te laten gaan.

‘Plan ligt er nog steeds’

‘Toen ik minister van Energie was, had ik een heel eenvoudig plan dat nooit kon worden uitgevoerd omdat Alexander De Croo toen de stekker uit de regering (Leterme II, red.) had getrokken. Maar dat plan ligt er nog steeds’, aldus Magnette.

‘Je verplicht Engie aan een vaste prijs een bepaalde hoeveelheid elektriciteit uit kernenergie te produceren. De overheid koopt die elektriciteit aan een prijs die de regulator vastlegt en verkoopt die dan door aan gezinnen en bedrijven aan een prijs die lager ligt dan de huidige prijs.’