De voorzitter van de PS, Paul Magnette, heeft donderdag in de uitzending 'Jeudi en prime' van de RTBF gezegd dat de acht partijen elkaar hebben gezien voor de vorming van een nieuwe federale regering. "We hebben levendige en eerlijke gesprekken. Maar we zijn op dit moment nog niet klaar om van start te gaan", zei hij.

Acht partijen, van de socialistische, liberale, groene en christendemocratische families, zien elkaar, bevestigde de PS-voorzitter. Koninklijk onderhandelaar Egbert Lachaert (Open Vld) wordt morgen/vrijdag verwacht op het koninklijk paleis na een nieuwe ontmoeting van de vier politieke families. 'Ik hoop echt dat hij naar de koning zal kunnen met goed nieuws', zei Magnette.

Volgens verschillende bronnen verliep de vergadering van donderdag moeilijk. Twee punten lijken voor hoofdbrekens te zorgen: de abortuskwestie en de kernuitstap. 'Iedereen weet dat onderwerpen als abortus, het nucleaire, de fiscale kwesties of de toekomst van de sociale zekerheid zeer gevoelig zijn. Als het makkelijk was geweest, hadden we allang een regering', zei Magnette.

De PS-voorzitter gaf blijk van een opening over de abortuskwestie. 'Wat meneer Coens vraagt, is wederzijds respect en de wil om samen te werken over een tekst. Hij zegt niet dat we over niets kunnen praten. We moeten ervoor zorgen dat het recht van vrouwen gegarandeerd en versterkt wordt, zonder dat er onderling wonden worden geslagen', zei hij, waarna hij eraan toevoegde te hopen dat het werk in het parlement voortgezet wordt.

Lees ook: Wie durft Vivaldi nog te stoppen?

Acht partijen, van de socialistische, liberale, groene en christendemocratische families, zien elkaar, bevestigde de PS-voorzitter. Koninklijk onderhandelaar Egbert Lachaert (Open Vld) wordt morgen/vrijdag verwacht op het koninklijk paleis na een nieuwe ontmoeting van de vier politieke families. 'Ik hoop echt dat hij naar de koning zal kunnen met goed nieuws', zei Magnette. Volgens verschillende bronnen verliep de vergadering van donderdag moeilijk. Twee punten lijken voor hoofdbrekens te zorgen: de abortuskwestie en de kernuitstap. 'Iedereen weet dat onderwerpen als abortus, het nucleaire, de fiscale kwesties of de toekomst van de sociale zekerheid zeer gevoelig zijn. Als het makkelijk was geweest, hadden we allang een regering', zei Magnette. De PS-voorzitter gaf blijk van een opening over de abortuskwestie. 'Wat meneer Coens vraagt, is wederzijds respect en de wil om samen te werken over een tekst. Hij zegt niet dat we over niets kunnen praten. We moeten ervoor zorgen dat het recht van vrouwen gegarandeerd en versterkt wordt, zonder dat er onderling wonden worden geslagen', zei hij, waarna hij eraan toevoegde te hopen dat het werk in het parlement voortgezet wordt.