Volgens PS-voorzitter Paul Magnette kampt de federale regering met een problematische werkmethode. Dat heeft hij zondag gezegd in 'L'invité' op RTL-TVi.

Magnette blikte er terug op de discussie binnen de regering over het al dan niet verplichten van het zorgpersoneel om zich te laten vaccineren tegen covid-19. Een principeakkoord van het kernkabinet kwam na kritiek van Magnette op losse schroeven te staan, waarna de ministerraad na een dag vergaderen alsnog een compromis uit de brand wist te slepen.

'Er is een probleem met de werkmethode van deze regering', zei Magnette. Volgens de voorzitter van de Franstalige socialisten worden beslissingen 'al te haastig voorbereid' en worden er akkoorden afgeklopt waarvan achteraf 'geen tekst' blijkt te bestaan.

Het is voor Magnette een bezorgdheid die verder gaat dan enkel het debat over de vaccinatie van het zorgpersoneel. Het is 'zoals het Overlegcomité' van 17 november: 'Tien dagen later merkt men dat dat alles niet volstaat en moet er nóg een gehouden worden'.

'De beslissingen die genomen worden, moeten rigoureuzer worden voorbereid', vindt Magnette, en 'de Overlegcomités meer voorbereid'.

Hij hekelde ook de kritiek van verschillende regeringsleden op de niet-gevaccineerden. 'We moeten de mensen proberen te overtuigen, niet hen stigmatiseren.'

