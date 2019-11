Informateur Paul Magnette gaat een geschreven nota overmaken aan alle partijen met uitzondering van Vlaams Belang en PVDA/PTB. Daarin staan de objectieven die zich voor een volgende regering aftekenen en de manieren om die doelstellingen te bereiken. Dat moet Magnette helpen beter in te schatten of een partij achter deze of gene maatregel staat. Het institutionele geldt niet als prioriteit an sich, maar wordt steeds per thema afzonderlijk aangesneden.

Dat heeft Magnette maandag verklaard op een persconferentie in de Kamer, waarbij hij halfweg zijn koninklijke opdracht een stand van zaken gaf van de werkzaamheden. Sinds de koning hem dinsdag het veld instuurde, heeft de PS-voorzitter zeer intensief gesproken met gewezen informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. Een gesprek met ex-preformateurs Geert Bourgeois en Rudy Demotte kwam er niet - de vorige gesprekken zaten nog in zijn achterhoofd - al had hij wel contact met partijgenoot Demotte.

Eén partij wil enkel gedoogsteun geven

Nadien was het de beurt aan de tien partijen die voor regeringsdeelname in aanmerking komen. Liberalen, socialisten en groenen kwamen in familieverband; N-VA, CD&V, cdH en DéFI kwamen afzonderlijk. Van die tien partijen hebben er negen aangegeven dat ze in een meerderheid willen stappen.

Eén partij is bereid hervormingen vanuit het parlement te steunen. Magnette wilde niet expliciet kwijt welke partij dat is. Het cdH gaf de voorbije dagen aan zo'n rol te willen spelen, al kan het ook om DéFI gaan, dat slechts over twee Kamerzetels beschikt.

Meer jobs

In elk geval benadrukte Magnette dat het niet zijn taak is naar een bepaalde coalitie toe te werken. "Ik heb een informatie-opdracht, geen preformatie-opdracht. Ik zal op de prioriteiten werken", luidde het.

Daarom heeft Magnette elke partij gevraagd vijf tot zes prioriteiten toe te lichten, waarop een "diepgaand" gesprek volgde van enkele uren. Een duidelijke consensus die bij de verschillende partijen bestaat, draait rond de verhoging van de werkzaamheidsgraad. De manieren om daartoe te komen, zijn niet altijd gelijklopend. "Maar ze kunnen vaak complementair zijn, in plaats van contradictorisch", aldus Magnette, die opmerkte dat diezelfde doelstelling in elk regeerakkoord van de gewesten en gemeenschappen staat.

Andere thema's die vaak terugkomen, zijn de klimaatverandering, de sociale cohesie en strijd tegen de armoede, een betere werking van Justitie en Veiligheid en het Migratiebeleid. "Het zijn allemaal thema's die elke inwoner van het land aanbelangen, in het noorden en het zuiden". Hij heeft ook niemand tegen een verhoging van de laagste pensioenen horen pleiten.

Het institutionele thema wordt "transversaal" benaderd. Met andere woorden: per thema wordt "zonder taboe" bekeken welk institutioneel mechanisme nodig is om het meest efficiënt te werken. "We doen nooit een staatshervorming om een staatshervorming te doen. Het dient om de werking van de staat efficiënter te maken. Ik bekijk eerst de prioriteiten en dan vragen we of het beter zou werken in een ander institutioneel mechanisme", zei Magnette. "Dat doet de gevoeligheid dalen en maakt de dialoog wat gemakkelijker."

We willen niet terug naar het sneeuwbaleffect van de jaren tachtig.

Een deel van zijn werk slaat ook op de begrotingscijfers. Volgens de meest recente Europese cijfers stevent ons land af op een tekort van 11 miljard euro in 2024. Deze week heeft Magnette een onderhoud met Eurocommissaris Pierre Moscovici over de toekomstige Europese regels. "Die zorgen voor debat in verschillende landen die kampen met budgettaire moeilijkheden en die nood hebben aan investeringen". Elke partij is zich er volgens Magnette van bewust dat de toestand niet op zijn beloop mag worden gelaten. "We willen niet terug naar het sneeuwbaleffect van de jaren tachtig."

Nota in drie delen

De afgelopen dagen heeft Magnette een nota neergepend, die hij aan de verschillende partijen zal overmaken. Die tekst bestaat uit drie delen: de doelstellingen, de middelen om er te komen en het meest beschikbare cijfermateriaal. Feiten en objectieve cijfers kunnen "nutteloze ideologische krampen, mythes en wilde fantasieën vermijden", aldus Magnette. Bovendien is het in een gesprek niet altijd gemakkelijk in te schatten in welke mate een partij achter een maatregel staat. Een geschreven tekst kan daarbij helpen.

Tot vrijdag is Magnette van plan opnieuw met de partijen te praten. Volgend weekend wil hij een eerste synthese klaarstomen om die volgende maandag aan de koning voor te stellen. Indien hij voldoende vooruitgang boekt en de koning vraagt hem zijn missie voort te zetten, dan is Magnette daarvoor beschikbaar. Zo kunnen de overeenkomsten verder worden uitgewerkt en kan hij proberen andere onderwerpen aan te snijden. De informateur gaf aan dat hij een beetje optimistischer is gestemd dan bij de start van zijn opdracht. "Het blijft gecompliceerd, maar ik voel wederzijds respect en een constructieve sfeer."