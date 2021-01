De slimme kilometerheffing die het Brussels gewest wil doorvoeren, komt er niet voor 2024. Volgens PS-voorzitter Paul Magnette komt de stadstol er pas in de volgende legislatuur, blijkt uit een interview met de Franstalige zakenkrant L'Echo.

'Uit de contacten die ik had met mijn Brusselse vrienden heb ik begrepen dat dit voor de volgende legislatuur is. We hebben dus tijd', aldus de PS-voorzitter in L'Echo.

Begin december sloot de Brusselse regering, onder leiding van minister-president Rudi Vervoort (PS), een akkoord over SmartMove. Toen klonk het dat het Brusselse gewest de slimme kilometerheffing vanaf 2022 wil invoeren.

Volgens Magnette mogen de lage inkomens en 'zij die zich met niet veel anders dan met de auto kunnen verplaatsen' niet geraakt worden door de kilometerheffing. 'Er is dus een lange voorbereidingsperiode nodig opdat iedereen zich kan aanpassen', zegt hij.

De PS-voorzitter wil dat de effecten van de stadstol eerst uitvoerig worden bestudeerd. Zo wordt onder meer gevreesd dat bepaalde bedrijven zullen vertrekken uit de hoofdstad om aan de kilometerheffing te ontsnappen. Mogelijk zijn er daardoor ook negatieve gevolgen voor de tewerkstelling in Brussel.

Na de beslissing van de Brusselse regering stak een storm van kritiek op in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Net zoals Open VLD en SP.A in de Vlaamse meerderheid, verzet ook de PS in Wallonië zich tegen de heffing. In de Brusselse regering is Sven Gatz (Open VlD) als minister van Financiën een van de gezichten van de kilometerheffing.

De kilometerheffing wordt voor de Brusselse autobezitters gecompenseerd door de afschaffing van de verkeersbelasting en de BIV, maar niet voor de pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië.

