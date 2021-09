De Franse astronaut Thomas Pesquet heeft in het ISS de magnetometer van de studenten van de Universiteit Hasselt geïnstalleerd die eind augustus met een SpaceX-raket naar het internationale ruimtestation werd gelanceerd.

Enkele uren later kregen de studenten, die de installatie live konden meevolgen, de eerste data over het magnetische veld rond de aarde binnen, liet de universiteit vrijdag weten.

'Een fantastisch moment waar we als team ontzettend trots op zijn. We tonen hiermee dat onze technologie ook in de ruimte kan worden ingezet', zei teamleider Jaroslav Hruby in de mededeling. 'We kregen een mooi, helder signaal binnen, zonder enige technische problemen. Dit was waar we zo op hoopten. Een ongelooflijk moment.'

De studenten van de Hasseltse universiteit werden door het Europese ruimtevaartagentschap ESA (European Space Agency) als beste van tien teams van universiteitsstudenten uit Europa gekozen om hun experiment in de ruimte uit te voeren.

Magnetisch veld in kaart brengen

De kwantummagnetometer, die de naam OSCAR-QUBE kreeg, zal de komende maanden aan boord van het ISS metingen uitvoeren en het magnetische veld rond de aarde in kaart brengen. Al die tijd zal de magnetometer data terugsturen naar de campus van universiteit in Diepenbeek, waarna de studenten ermee aan de slag gaan. Als ze hun hoofddoel bereiken, 'zullen we met onze technologie een verandering teweegbrengen in de manier waarop magnetometrie in de ruimte wordt uitgevoerd', zegt een van hen, Yarne Beerden. Na het verblijf in het ruimtestation zal de magnetometer met de SpaceX-CRS25-raket terugkeren naar de aarde.

