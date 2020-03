Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is tevreden dat er afgelopen nacht vijf miljoen mondmaskers zijn aangekomen. Die mondmaskers worden sinds vrijdagochtend verdeeld onder ziekenhuizen, huisartsen, enz... Om nieuwe tekorten te vermijden, zijn er nog meer leveringen gepland. Het is ook de bedoeling om stocks met mondmaskers en ander medisch beschermingsmateriaal (bv. schorten) aan te leggen. Dat heeft minister De Block gezegd in De Ochtend op Radio 1.

Op de militaire luchthaven van Bierset zijn in de nacht van donderdag op vrijdag 5 miljoen mondmaskers aangekomen. Vanuit de militaire kazerne van Peutie worden die maskers nu verdeeld over de verschillende provincies.

'Hier is hard aan gewerkt. Het was niet makkelijk, maar met de hulp van Defensie, de Civiele Bescherming en de FOD Volksgezondheid kunnen we ze nu verdelen', aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Volgens de minister wordt bij de verdeling van de mondmaskers, die afkomstig zijn uit China, gewerkt met een prioritaire lijst voor de levering aan onder meer ziekenhuizen en huisartsen.

Volgens minister De Block is er nog een levering van een miljoen maskers op komst. De Block wil vermijden dat leveringen opnieuw zouden stilvallen of dat er opnieuw tekorten dreigen. Een speciale taskforce heeft de opdracht gekregen om eventuele tekorten aan medisch (beschermings)materiaal op te volgen. 'We zullen een stock aanleggen', aldus De Block.

Volgens minister De Block moeten er binnen Europa wel betere afspraken komen over transporten met medisch materiaal. Nu verschillende Europese landen hun grenzen sluiten, zijn er problemen met dergelijke transporten. Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen had wel gepleit voor corridors. 'Maar men doet niet altijd wat men zegt. Zo hadden Duitsland en Frankrijk gezegd dat ze materiaal zouden vrijgeven, maar we zijn daar tot nog toe niet in geslaagd', aldus De Block.

Toeristen screenen onmogelijk

De minister reageerde in De Ochtend ook op beelden en berichten van toeristen die, ook vanuit bijvoorbeeld Spanje, blijven landen op de luchthaven van Zaventem. Die terugkerende toeristen systematisch screenen is volgens de minister onmogelijk en heeft gezien de incubatietijd ook weinig zin. Wel krijgen die mensen het advies om 'thuis te blijven' en met niet te veel mensen in contact te komen.

