Maggie De Block tegen inschakeling mensen zonder papieren

Ontslagnemend minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) kant zich tegen de mogelijkheid om mensen zonder papieren in te schakelen om zo de openstaande vacatures in Brussel in te vullen. Ook voor haar voorganger Theo Francken (N-VA) en voor Vlaams Belang is dat een no pasaran.

Het Brusselse agentschap Actiris, de tegenhanger van de VDAB in Vlaanderen, onderzoekt de mogelijkheid om mensen zonder papieren kunnen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt. Volgens woordvoerder Jan Gatz kan het een van de oplossingen zijn om knelpuntberoepen in te vullen. Hij wijst erop dat de vraag kwam van de raad van bestuur, met onder meer de werkgevers daarin vertegenwoordigd. Gatz benadrukt ook dat het nog om een onderzoek gaat. In de kranten van De Persgroep wijst minister De Block het idee af, omdat uitgeprocedeerde vluchtelingen als arbeidsmigrant zo een verblijfsvergunning zouden krijgen. 'Dit komt neer op een collectieve regularisatie en dan zeg ik not on my watch. Hier kan geen sprake van zijn'. Francken zit op dezelfde lijn: 'Geen collectieve regularisaties, ook niet via achterpoortjes', luidt het op twitter. Bij Vlaams Belang zegt Brussels parlementslid Dominiek Lootens dat hij hierover een half jaar geleden al vragen stelde aan bevoegd minister Didier Gosuin en minister-president Rudi Vervoort. Die laatste zei toen dat het niet mogelijk is mensen zonder papieren op te leiden, dus dat het niet zal gebeuren. Lootens wil dat de minister-president nu klare wijn schenkt.