Open Vld-minister Maggie De Block ziet weinig heil in een noodregering als uitweg uit de federale impasse. "Men kan roepen wat men wil, maar een noodregering moet ook een meerderheid hebben in de Kamer, dus ik zie niet goed het verschil", zei ze donderdagmiddag in Villa Politica.

Minister van Volksgezondheid en Asiel en Migratie Maggie De Block heeft met het coronavirus en de situatie aan de Turks-Griekse grens heel wat aan het hoofd. En dat terwijl de federale regering al meer dan een jaar ontslagnemend is en dus niet over volheid van bevoegdheid beschikt.

De laatste dagen doken dan ook geruchten op dat koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle aan een noodregering zouden werken, die op zijn minst de begroting op orde zou kunnen zetten en maatregelen zou kunnen nemen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zou dan om een uitbreiding van de huidige ploeg van MR, Open Vld en CD&V met socialisten en groenen gaan, de zogenaamde 'Vivaldi'.

Maar De Block ziet niet meteen iets in de piste van een noodregering, liet ze donderdagmiddag uitschijnen in Villa Politica. 'Men kan roepen wat men wil, maar een noodregering moet ook een meerderheid hebben in de Kamer, dus ik zie niet goed het verschil', klonk het. 'Laten we vooral een regering maken die slagkrachtig kan zijn, want er komt wel wat op ons af. Het is niet omdat wij er niet in slagen een regering te maken dat bijvoorbeeld het coronavirus ons land zal overslaan.'

Of zo'n federale regering er dan één moet zijn met een Vlaamse meerderheid in de Kamer - lees: met N-VA - wilde De Block niet gezegd hebben. De minister hield het bij 'een meerderheid in de Kamer'.

'Geen noodregering nodig'

CD&V-minister van Werk en Economie Nathalie Muylle is ook al niet te vinden voor een noodregering, zei ze even later aan Villa Politica. 'Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen in lopende zaken en doen wat hij moet doen. Ik zie dat er vandaag heel veel dingen kunnen', klonk het. 'En anders hebben we ook het parlement, waarmee we de dialoog moeten aangaan. Is daar een noodregering voor nodig? Ik vind dat niet', was Muylle duidelijk. Ook zij wil snel een volwaardige regering zien, al liet ze in het midden met welke partners dat dan moet zijn. 'Of het nu een nood-, rest- of andere regering is, voor ons is van tel wat het inhoudelijk allemaal betekent, waar het naartoe gaat. Inhoud, inhoud, inhoud, dat is belangrijk', klonk het. CD&V-voorzitter Joachim Coens benadrukte bijvoorbeeld al meermaals dat de ethische dossiers rond onder meer de versoepeling van de abortusvoorwaarden van het parlement naar de onderhandelingstafel moeten verschuiven.

Daarnaast hameren de christendemocraten al sinds de verkiezingen op de nood aan een Vlaamse meerderheid in de federale regering, met N-VA. Ook de vertrouwensbreuk met PS-voorzitter Paul Magnette, die een aantal weken geleden eigenhandig de opdracht van CD&V-vicepremier en toenmalig koninklijk opdrachthouder Koen Geens torpedeerde, lijkt Vivaldi niet dichterbij te brengen, al is de kwaadheid daarover volgens Muylle intussen weggeëbd. 'We weten heel goed dat veto's stellen of kwaad blijven hier niet helpt.'

