Maggie De Block kreeg forse tik in Merchtem

Terwijl ze in 2016 nog de populairste politicus van het land was, kreeg ze zondag in Merchtem een verlies van 12,5 procentpunt te slikken. Met 36,6% was haar Lijst1785 nog altijd de grootste, en zelf behaalde ze de meeste voorkeurstemmen (1665), maar het burgemeesterschap eiste ze niet op.

Aanvankelijk wilde ze de sjerp overnemen van haar broer Eddie, wiens laatste verkiezingen dit waren - in 2012 behaalde hij een absolute meerderheid (en zowat dubbel zoveel voorkeurstemmen als Maggie). Hijzelf was dit keer nog op elk eetfestijn, bij elke geschonken matchbal en elke fuif van de jeugdbeweging, zo verklaarde hij bedremmeld het verlies van zijn zus, 'maar zij kon dat niet, door haar werkzaamheden als federaal minister'.

De nieuwe Merchtemse burgemeester wordt de onafhankelijke Maarten Mast: hij had na De Block de meeste voorkeurstemmen op de liberale kartellijst en vormt nu een coalitie met de CD&V.