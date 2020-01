De kans is reëel dat er ook in ons land infecties van het coronavirus zullen worden vastgesteld. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zondagavond gezegd in het VTM Nieuws.

Ze benadrukte dat de instanties alle mogelijke voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om met het virus om te gaan.

"Frankrijk heeft al een drietal gevallen, en in Berlijn is er een verdacht, nog niet bevestigd, geval. Dus waarom zou dat in België niet zo zijn?", antwoordde De Block op de vraag of ze besmettingen met het coronavirus verwacht in ons land. Er zijn volgens de minister ook al enkele verdachte gevallen geweest, maar telkens bleek het loos alarm. "Het ging telkens om een andere infectie", aldus De Block, zoals bijvoorbeeld een gewone griep.

De minister benadrukte dat België heel goed voorbereid is. "Onze gezondheidsinstanties zijn zeer alert, we hebben goeie laboratoria, we hebben referentieziekenhuizen, we hebben protocollen voor als er een verdacht geval wordt waargenomen, we hebben alle huisartsen en ziekenhuizen verwittigd van wat te doen, dus we hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen", klonk het.

Extra maatregelen op luchthavens zijn volgens De Block nog niet nodig. "We volgen nauwgezet de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en ook wat zich in andere Europese landen voordoet." Maar voorlopig is het niet nodig om extra maatregelen te nemen, klonk het.

Er zijn vanuit België ook geen rechtstreekse vluchten op de provincie Hubei, die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Er zijn wel vluchten op bijvoorbeeld Peking, maar die passagiers worden in China al gescreend.

De Block riep wel op waakzaam te zijn bij koorts, hoest of andere symptomen van griep of luchtwegaandoeningen. In elk geval moet er daarnaast ook een connectie zijn met China. De persoon moet er net geweest zijn, of moet in contact zijn geweest met iemand die er is geweest. "De connectie met China is er in alle antecedenten van de mensen die verdachte symptomen hadden."

