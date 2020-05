Minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) verwacht niet dat ze opnieuw minister zal zijn. 'Ik denk niet dat ze dat gaan vragen, nee. Het is ook gezond als je als partij eens een wissel van de wacht doet', zegt ze aan Het Laatste Nieuws.

Door de corona-epidemie heeft De Block er vermoeiende weken opzitten, en bij momenten kreeg ze zware kritiek op de manier waarop ze de crisis aanpakte. Die kritiek raakt haar niet, zegt de minister, al is ze naar eigen zeggen niet te beroerd om het toe te geven als ze terecht is. 'De rekening zal achteraf gemaakt worden, maar tot nu toe stel ik vast dat we hier in ons land de juiste maatregelen op het juiste moment genomen hebben', maakt ze zich sterk.

De Block wil nog 'minstens' tot er een nieuwe regering is in de politieke frontlinie staan, maar over een nieuwe ministerpost maakt ze zich weinig illusies. 'Ik denk niet dat ze dat gaan vragen, nee. Het is ook gezond als je als partij eens een wissel van de wacht doet.'

Voor een nieuw departement staat ze in elk geval niet te springen, gaf ze al aan in eerdere interviews. Maar nog eens Volksgezondheid? 'Ten eerste zouden ze mij dat niet vragen, daar hoop ik niet op. Wat is de kans dat er opnieuw een liberaal op Volksgezondheid komt? Er zijn veel andere partijen die dat ook graag zouden binnenhalen. Maar als ze het mij vragen? Ja, dan zou ik het wel doen, natuurlijk. Als je de kans hebt om je hervormingen verder uit te voeren, zeg je geen nee.'

