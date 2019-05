De Franse president Emmanuel Macron hoopt dat ontslagnemend premier Charles Michel op 26 mei de verkiezingen wint. Hij vindt dat Michel over de juiste kwalificaties beschikt om legitieme Europese ambities te koesteren. Dat zegt de Franse president woensdag in een gesprek met Le Soir.

Het is al langer bekend dat Macron en Michel het goed met elkaar kunnen vinden. Dat het Franse staatshoofd hoopt dat de Belgische premier de verkiezingen wint, komt dan ook niet geheel als een verrassing. Macron vindt dat Michel 'een moedig en efficiënt beleid voert, dat zijn vruchten afwerpt, en dat België nieuwe kracht geeft, net als een echt gewicht binnen Europa'.

Macron prijst ook Michels politieke moed om geen politieke compromissen te sluiten die het imago en de plaats van zijn land verzwakken. 'Dat is erg zeldzaam', aldus de Franse president, die daarmee verwijst naar het Migratiepact van de Verenigde Naties, waarover de regering-Michel is gevallen. 'Zijn kwaliteiten en zijn parcours maken hem volledig gekwalificeerd om deel uit te maken van de mensen die legitieme Europese ambities zouden mogen hebben', vindt Macron naar aanleiding van de belangrijke posten die vrijkomen na de Europese verkiezingen van 26 mei. Hij zou liever een ruimere coalitie zien dan de huidige meerderheid van socialisten en christendemocraten in het Europees parlement. 'Er zou een coalitie voor vooruitgang moeten komen, met leiders als Charles Michel, Mark Rutte, Antonio Costa en nog anderen'.

De beweging van Macron zal zich na de verkiezingen wellicht aansluiten bij de liberale fractie in het Europees parlement. Macron vindt ook dat de Fransman Michel Barnier - die tot de EVP hoort - deel uitmaakt van het kransje Europese leiders die aanspraak kunnen maken op de post van voorzitter van de Europese Commissie.