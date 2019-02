Machtsstrijd verteert inlichtingendiensten

Bij ADIV botert het al langer niet tussen de afdeling Inlichtingen (I), die wordt bevolkt door militairen, en de afdeling Contraspionage (CI), waar hoofdzakelijk burgers aan de slag zijn.

Het hoofd van CI, Clement Vandenborre, werkt veertig jaar voor de inlichtingendienst, maar zou zichzelf onmogelijk hebben gemaakt bij zijn jongere collega's, die protesteren tegen de manier waarop de hoofdcommissaris leidinggeeft. Bovendien wordt hij ervan verdacht vertrouwelijke documenten te hebben vernietigd in een papierversnipperaar.

Zolang er geen duidelijkheid is, moet Vandenborre thuis blijven. Zijn bureau werd eind januari verzegeld. Zelf betwist hij de beschuldigingen formeel.

Binnen ADIV ettert het al langer. Het conflict tussen de afdelingen I en CI speelde een bepalende rol in het ontslag van generaal Eddy Testelmans in 2016. De vroegere topman vertrok met pensioen nadat acht officieren van de dienst CI, onder wie Vandenborre, een zeer kritische brief over zijn beleid stuurden naar toenmalig defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Diens kabinetschef, generaal Claude Van de Voorde, nam vervolgens over.

Twee jaar later is duidelijk dat Van de Voorde er niet in geslaagd is om orde op zaken te stellen. Zo loopt er een klacht tegen de afdeling I, die zou zijn gestuurd vanuit de afdeling CI, Een van hun collega's, een majoor, wordt beschuldigd van medewerking aan Russische spionage. Tijdens een operatie in Servië in 2016 zou hij een Servische vrouw toegang hebben gegeven tot vertrouwelijke informatie. Die bron werkte mogelijk als dubbelagent voor Rusland.

Het federaal parket en toezichthouder Comité I voeren nu samen een onderzoek. Een interne doorlichting pleitte hem eerder vrij.

ADIV-baas Van de Voorde beseft hoe nijpend de situatie is. Hij wil tegen volgend jaar een groot hervormingsplan uitrollen, maar loopt intussen zelf steeds meer in het vizier. De generaal, die zijn carrière maakte binnen de luchtmacht, zou niet de juiste achtergrond hebben om de militaire inlichtingendienst te hervormen, klinkt het.