Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) schrapt voor 1,4 miljoen euro subsidies aan de KU Leuven tot er meer duidelijkheid komt over de rol van de universiteit en huidig rector Luc Sels in een verkrachtingszaak. De universiteit zegt dat ze heeft ingegrepen zodra dat kon.

Verschillende Mediahuis-kranten schreven zaterdag dat de KU Leuven in 2016, meteen na de feiten, op de hoogte was gebracht dat een Limburgse professor pedagogie een studente verkracht had. De universiteit zou niet hebben ingegrepen, en zelfs na de officiële klacht in 2018 zou de prof nog maanden aan de slag zijn geweest en mocht hij het academiejaar afwerken. De professor werd afgelopen donderdag veroordeeld.

Minister Demir laat in een persbericht weten dat ze zaterdag een oproep deed aan het rectoraat van de KU Leuven, maar dat die ‘onbeantwoord bleef’. Demir vindt ‘de oorverdovende stilte die intussen klinkt vanuit het huidige rectoraat, ongehoord’.

Zuhal Demir schrapt subsidies KU Leuven

Daarom ‘gaat de minister vandaag een stap verder’. Minister Demir schrapt de geplande Vlaamse steun van haar agentschappen voor bouwwerken rond de viering van 600 jaar KU Leuven tot de rector duidelijkheid verschaft. Het gaat om minstens 1,4 miljoen euro.

Dat die subsidies nog geschrapt kunnen worden, komt doordat een en ander nog niet gepasseerd is in de Vlaamse regering. ‘De subsidies waren ingeschreven in de Vlaamse begroting, maar de samenwerkingsovereenkomst om die toe te wijzen moest nog naar de regering’, legt de woordvoerder van minister Demir uit. ‘De minister heeft nu tot nader order besloten dit niet naar de regering te brengen.’

‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid’

‘Mensen die hiervan op de hoogte waren en bleven zwijgen, horen niet thuis in de academische wereld’, zegt minister Demir. ‘Als gewezen studente van de KU Leuven, maar bovenal als burger, verwacht ik meer dan een muisstil rectoraat.

Zuhal Demir (N-VA) op 6 juli 2022. © Belga

‘We moeten keihard zijn voor een instelling die een verkrachting niet meteen veroordeelt. Je kan het als grootste universiteit van het land niet maken om wél op de eerste rij te staan voor Vlaamse subsidies, maar je te verstoppen voor het opnemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid’, klinkt het.

‘Het gaat om de grootste universiteit van het land, waar zelfs seksueel strafrecht wordt onderwezen. Dan draag je een verantwoordelijkheid die verder gaat dan stilzwijgen. De subsidies worden geschrapt tot er volledige duidelijkheid en transparantie is’, besluit minister Demir.

KU Leuven: ‘Ingegrepen zodra dat kon’

De universiteit zegt zondagavond in een reactie dat er in 2016 inderdaad ‘vertrouwelijke informatie’ via een tussenpersoon bij de facultaire vertrouwenspersoon van de faculteit Psychologie en Pedagogie is gekomen. De tussenpersoon wilde uitdrukkelijk geen formele verklaring afleggen, klinkt het.

‘De vertrouwenspersoon heeft vanaf dat eerste contact geprobeerd om via de tussenpersoon rechtstreeks contact met het tot dan toe anonieme slachtoffer te leggen’, gaat de KU Leuven voort. ‘Zodra het slachtoffer daar zelf klaar voor was, is er in 2018 een formele melding gebeurd.’

De universiteit zegt vanaf dan stappen te hebben ondernomen, maar in eerste instantie vroeg het gerecht ‘met expliciete aandrang om niets te doen wat de verdachte zou kunnen alarmeren en zowel het gerechtelijk onderzoek als het daaropvolgend proces op de helling zou zetten’.

Ze kon dus nog geen ordemaatregel nemen, wat dat ‘zou meteen duidelijk hebben gemaakt dat er iets speelde en zou mogelijk hebben geleid tot verlies van bewijsmateriaal’.

KU Leuven-rector Luc Sels

In september 2018 mocht de KU Leuven dan toch maatregelen nemen, en sindsdien heeft de professor geen toegang meer tot de gebouwen van de universiteit, mag hij geen contact meer hebben met studenten en moet hij zich onthouden van alle taken waarbij hij de KU Leuven vertegenwoordigt.

Tuchtprocedure

Nu de informatie uit het gerechtelijk onderzoek beschikbaar is voor de KU Leuven, zal de universiteit haar eigen tuchtprocedure dan ook meteen voortzetten en afronden, zegt de universiteit. Dat had ze meteen na de uitspraak van de rechtbank donderdag ook al aangegeven.

‘Na de ordemaatregelen zoals het ontzeggen van toegang en verbieden van contact, die geen straf of sanctie inhouden maar die de universiteit nam in afwachting van de tuchtprocedure en een eventuele sanctie, kan die sanctie nu wel worden bepaald.’

De professor kan de volgende sancties krijgen, voorzien in het tuchtreglement: een schriftelijke berisping, een gehele of gedeeltelijke schorsing van het dienstverband voor bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van het salaris, terugzetting in graad, ontslag, afzetting.

De tuchtinstantie zal nu een sanctie bepalen. Doorgaans duurt de afronding van een tuchtprocedure in deze fase tussen de drie en de zes maanden.