Zorgpersoneel heeft hoogste pensioenleeftijd

n geen enkele sector blijven mensen langer aan het werk dan de zorg. Met 63 jaar en 7 maanden heeft de sector de hoogste gemiddelde pensioenleeftijd van het land, zo blijkt uit een analyse die hr-expert Acerta zondag heeft gepubliceerd naar aanleiding van de Dag van de Zorg.

In de zorg stoppen werknemers pas met werken op een gemiddelde leeftijd van 63,62 jaar. Ze zijn dan gemiddeld net iets ouder dan mensen die aan de slag zijn in de horeca (63,57) en de diensten en financiële sector (63,55). De bouw en aanverwante sectoren sluiten de rij met een gemiddelde leeftijd van 62,4 jaar.

“De inspanningen die worden gedaan om mensen in de zorg tot het einde van hun loopbaan aan het werk te houden – we denken daarbij aan het verder inzetten op werkbaar en wendbaar werk, met aandacht voor fysiek en mentaal welzijn en systeem van de zogenoemde rimpeldagen – hebben effect”, meent Ellen Van Grunderbeek, juridisch experte zorgsector bij Acerta.

Niettemin bevat het federale regeerakkoord volgens Acerta bijkomende maatregelen om de aantrekkelijkheid van de sector te versterken. Dat is volgens de hr-expert ook nodig, want het zijn vooral ouderen die instromen. Bijna de helft van de instromers is ouder dan 35 jaar. Ruim 16 procent is zelfs ouder dan 45 jaar.

De zorg moet ook steeds meer beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten om de vraag aan te kunnen . Vandaag is al één op tien werknemers niet-Belg, terwijl dat tien jaar geleden nog één op vijftien was.

Gecontroleerde arbeidsmigratie uit een land als India kan volgens Acerta een opportuniteit zijn. “Tegelijk zijn hier al mensen die onze zorgsector zouden kunnen versterken, via de verschillende zij-instroomtrajecten die bestaan, bijvoorbeeld voor erkende vluchtelingen met een achtergrond – door ervaring en/of opleiding – in de zorg”, besluit Van Grunderbeek.