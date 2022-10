Zes tips op te besparen op uw winkelkar: ‘Pasta is een uitstekende belegging’

Volgens Test-Aankoop kost een volle boodschappenkar 13 procent meer dan een jaar geleden. Knack deed de winkelkartest om de schade te beperken.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Lees hier in ons Knack-dossier hoe je tot 5000 euro kan besparen.

Energierekeningen staan centraal in deze koopkrachtcrisis. Maar niet alleen met dikke truien of thermostaatkranen valt er flink te besparen. Elke dag nemen boodschappen een flinke hap uit ons gezinsbudget. Knack verzamelde tips om de kar goedkoper te vullen, zonder aan levenskwaliteit in te boeten.

Maak een lijstje

Wapen jezelf met een sluitend boodschappenlijstje en bepaal een maximumbudget zodat je alleen aankoopt wat je nodig hebt. Op de site van NIBUD, het Nederlands Instituut voor Budgetbeheer, staan nog meer trucs om de vinger op de knip te houden. Ga alleen shoppen, loop geen supermarkt binnen met een lege maag, en neem liever een mandje dan een winkelkar. U zult als een rijker mens buitenkomen.

Check vooraf de voorraadkast

Goed stockbeheer spaart heel wat euro’s uit. Dubbelop aankopen leidt ook nog eens tot tot bederf en voedselverspilling. Weet dat je de houdbaarheidsdata met een flinke korrel zout mag nemen. Met americain préparé of krabsalade neem je beter geen risico, maar de meeste voedingswaren gaan heus wel langer mee dan de verpakking ons voorhoudt. Overbodige aankopen vermijden is een van de vuistregels van retailspecialist Gino Van Ossel. ‘Ga daarom naar discounters zoals Aldi en Lidl, of naar Colruyt’, zegt hij. ‘Daar kom je minder in de verleiding door displays of uitstallingen. Snoep aan de kassa? Dat hoef je bij Colruyt helemaal niet te weerstaan.’

Breng uzelf niet in de verleiding Gino Van Ossel, retailspecialist

Bundel uw aankopen

Wie voor iedere aankoop afzonderlijk voor de laagste prijs gaat, wacht een vermoeiende odyssee langs een half dozijn winkels. Rondrijden is ook duur, vergeet dat niet. Toch raadt Gino Van Ossel vergelijken sterk aan. ‘Maar het is complex’, zegt hij. ‘Colruyt blijft de goedkoopste, de kloof met Delhaize bedraagt gemiddeld 10 procent. Maar zo’n cijfer zegt niet alles. Als je een mix van eersteprijs- en huismerken koopt en verstandig inspeelt op promo’s, kan Delhaize zelfs de goedkoopste optie zijn. Het is delicaat om er algemene uitspraken over te doen, maar wie uitsluitend eersteprijsmerken koopt, is het best af bij hard discounters Lidl en Aldi. Wie eersteprijs- en huismerken combineert met fabrikantenmerken, kan beter bij Colruyt terecht.’

Verzilver promo’s

Promoties werken. De wakkere consument kan veel voordeel doen met acties zoals 2+1 of 2+2. Maar ook hier is het advies: kijk uit je doppen. ‘Een 2+1-actie op een grote verpakking kan interessanter zijn dan een 2+2-actie op een kleinere verpakking’, zegt Van Ossel. Hij raadt aan om altijd de prijs per kilo of andere eenheid te vergelijken. ‘Je doet er goed aan om de promo’s van alle supermarkten in de buurt te vergelijken. Voor niet bederfelijke producten kun je het best meteen een grote hoeveelheid inslaan. Pasta, bijvoorbeeld, blijft jaren goed. Dat is een uitstekende belegging.’

Koop op de markt of in Frankrijk

Als prijs de doorslag geeft, dan zijn de slager, warme bakker of groentewinkel geen partij voor de supermarkt. ‘Maar kopen op de markt kan wel nog interessant zijn’, zegt Van Ossel, die nog een opvallende tip in de aanbieding heeft. ‘In Frankrijk is de inflatie door het overheidsbeleid veel lager. Daarom loont het de moeite om een Franse supermarkt te bezoeken. Tenminste, als je genoeg inkoopt om de brandstofkosten terug te winnen.’

Koop en kook bewust

In de winter bevatten verse paprika’s en tomaten minder smaak en zijn ze een pak duurder dan in de zomer. Kook daarom bij voorkeur met seizoensgroenten. Die zijn lekkerder en scherper geprijsd. Vul in de zomer de diepvriezer met verse tomaten. Vooral bij de Turkse of Marokkaanse winkel om de hoek zijn ze dan spotgoedkoop. En de gouden regel is: hoe minder vlees u eet, hoe beter voor uw portemonnee en voor de planeet.