‘Wij betalen niet’-groep lanceert nieuwe website om hoge energieprijzen aan te kaarten

De groep ‘Wij betalen niet, on ne paiera pas’ heeft maandag in Brussel een nieuwe website gelanceerd om de hoge energieprijzen aan te kaarten. Op www.dont-pay.be kan iedereen die moeite heeft om zijn of haar energiefactuur te betalen, zich registreren. Zo wil de groep druk zetten op overheden en energieleveranciers.

De locatie van de lancering was niet toevallig aan de kantoren van energieproducent en -leverancier Engie in Brussel. Ook de datum was niet lukraak gekozen: 17 oktober is de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. Volgens de organisatie was er een vijftigtal personen aanwezig in Brussel, afkomstig van verschillende steden van het land. Symbolisch verbranden enkelen onder hen ter plaatse hun energiefactuur.

‘De hoge energieprijzen zorgen dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De getuigenissen zijn schrijnend’, zegt Peter Terryn, een van de trekkers achter ‘Wij betalen niet, on ne paiera pas’. ‘Als iemand individueel niet betaalt, heeft die een probleem. Als we met veel niet betalen, heeft de energieproducent een probleem. Daarom hebben we de campagne opgezet en lanceren we nu de website.’

Volgens Terryn zijn er al duizenden mensen die hun interesse getoond hebben voor de campagne. Op een halve dag tijd hebben ongeveer 150 personen zich aangemeld op de nieuwe website.

Ondertussen bekijkt de groep haar opties om via juridische weg stappen te ondernemen tegen de verschillende overheden van ons land of tegen de energieleveranciers. Ze overwegen een ‘Energiezaak’ op te starten, naar analogie met de ‘Klimaatzaak’ of de ‘Woonzaak’.