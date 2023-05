‘Werken moet meer lonen’: hoe wil Open VLD dat realiseren?

Alle politieke partijen zijn het er over eens: het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden. Maar hoe kan dat concreet? Knack vroeg het aan de Vlaamse partijen en geeft vandaag het antwoord van Open VLD, aangevuld met bedenkingen van professoren Stijn Baert (UGent) en Wim Van Lancker (KU Leuven): ‘De Open VLD vertrekt vanuit clichés’.

Het antwoord van de partij:

Eerst moeten de uitkeringen bevroren en beperkt worden in de tijd. Alle sociale toelagen moeten hervormd worden tot één sociaal bedrag, waarmee mensen tijdelijk een aantal selectieve basisnoden kunnen dekken. Dat mag nooit tot de eeuwigheid blijven doorlopen, zoals nu. Ook pleiten we voor het einde van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en het bevriezen van de welvaartsenveloppe.

Verder pleiten we voor extra nettoloon voor werkenden. Zo willen we de jobbonus verdrievoudigen. Ook binnen de komende onderhandelingen rond de fiscale hervorming moeten we op dat vlak al een aantal stappen zetten.

Zo willen we op termijn bereiken dat wie werkt altijd minstens 500 euro netto per maand beter af is dan wie niet werkt.’

Bedenkingen van Wim Van Lancker (KU Leuven) en Stijn Baert (UGent):

Wim Van Lancker: ‘De Open VLD vertrekt vanuit clichés, bijvoorbeeld als ze het heeft over “de doorgeslagen groei van uitkeringen” in ons land. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering is net gedaald. Ze zegt ook dat “uitkeringen voor niet-werkenden in ons land ontzettend hoog liggen”, wat wordt tegengesproken door cijfers van de OESO.’

‘Ze geeft een bloemlezing van sociale voordelen,’ vervolgt Van Lancker, ‘maar het omnio-tarief bestaat al lang niet meer, en met de huursubsidies bedoelt ze waarschijnlijk de huurpremie en die is zo streng dat er bijna niemand voor in aanmerking komt. Dat is intellectueel oneerlijk. Je vraagt je af hoe serieus de liberalen het dan opnemen om een standpunt te bepalen over zoiets belangrijks als “arbeid moet meer opleveren.”’

Stijn Baert: ‘In de voorstellen van de Open VLD zie ik zaken terugkomen die de Vlaamse liberalen ook al in 2019 beloofden, die zelfs in het regeerakkoord werden opgenomen, maar die nog steeds niet gerealiseerd zijn. Bijvoorbeeld dat de uitkeringen bevroren en beperkt moeten worden in de tijd. Hoe vaak kun je daar nog mee afkomen?’

Van Lancker: ‘De partij zegt dat ze “op termijn willen bereiken dat wie werkt altijd minstens 500 euro netto per maand beter af is dan wie niet werkt”. Waar komt die 500 euro vandaan? Omdat het een mooi rond getal is? En weet je wat nog het ergste is: in de meeste gevallen hééft iemand die voltijds werkt bij ons al 500 euro meer dan iemand die niet werkt. En als iemand ervoor kiest om thuis te blijven om bijvoorbeeld voor een kind met een beperking te zorgen, moet dan het verschil ook 500 euro bedragen? Voor iedereen en altijd?’