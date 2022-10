VRT wil meer reclamegeld

Als het aan VRT-CEO Frederik Delaplace ligt, mag de openbare omroep meer advertentiegeld uit de tv-markt halen. Dat zegt hij in een gesprek met De Tijd.

De VRT haalt 60 procent van haar middelen uit belastinggelden 40 procent uit de markt. Dat laatste staat door de hoge inflatie en het veranderende kijkgedrag onder druk, zegt Delaplace. Een manier om dat tegen te gaan is meer sponsorboodschappen toe te laten op de openbare omroep. Vandaag zijn die geplafonneerd. “

Het aanbod – wat de commerciële media aan reclame verkopen – is kleiner dan de vraag”, zegt Delaplace. “Tv-reclame is maanden op voorhand uitverkocht. Dat betekent dat enkele adverteerders niet bediend kunnen worden. Dat geld stroomt naar buitenlandse spelers, Amerikaanse giganten als Google en Amazon.” Delaplace denkt niet aan een verhoging van het plafond, wel aan een andere invulling van de mix aan inkomsten.

Ik denk dat daar nog mogelijkheden zitten om de VRT te helpen de financiële uitdaging aan te gaan zonder dat we de commerciële media in de weg lopen.” De vraag is of een grotendeels met overheidsgeld gefinancierde omroep zich mag mengen in de markt. Aan commerciële zijde wordt gesteigerd bij de gedachte.

Officieel wil niemand reageren, maar achter de schermen weerklinkt boosheid. “Dit zou erop neerkomen dat we het al beperkte geld over drie in plaats van twee moeten verdelen. Terwijl het zo al moeilijk genoeg is. Het geld dat naar het buitenland gaat, gaat sowieso naar het buitenland. Voor wat overblijft, hebben we echt geen extra met overheidsgeld gefinancierde concurrent nodig.”