Vlamingen fietsen meer dan ooit, zo blijkt uit onderzoek naar verplaatsingsgedrag

Uit een studie naar het verplaatsingsgedrag van de Vlaming blijkt dat meer dan een vijfde van de werknemers naar het werk fietst. Ook voor andere verplaatsingen wandelen en fietsen we steeds liever. De wagen blijft weliswaar het populairste vervoersmiddel, maar het aandeel van koning auto zakt voor het eerst onder de 60 procent.

Het is de zesde keer sinds 1994 dat het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Vlaming plaatsvond en nooit eerder lag het fietsgebruik zo hoog. “We doen 18 procent van onze verplaatsingen met de (elektrische) fiets”, klinkt het in het analyserapport. “Dat is een stijging van 4 procent tegenover 2019.” De meeste verplaatsingen doen we om te gaan winkelen of voor sportieve of culturele hobby’s. Koning auto blijft met 57 procent de populairste, maar zijn aandeel duikt voor het eerst onder de 60 procent. In 2019 was de wagen nog goed voor 65 procent van alle verplaatsingen.

De Vlaming wandelt ook steeds liever. Zo’n 17 procent van alle verplaatsingen doen we te voet. Openbaar vervoer is alsmaar minder geliefd bij Vlamingen. Slechts 4 procent van alle Vlamingen maakt gebruik van trein, tram of bus. Voor de coronacrisis was dat nog 7 procent. Ook voor woon-werkverkeer blijft de wagen voor 6 op de 10 werknemers het voornaamste vervoersmiddel, maar toch neemt 22 procent liever de fiets naar het werk. De gemiddelde afstand die we bereid zijn om te fietsen is in tien jaar tijd ook verdubbeld van 4 naar 8 kilometer. Daar heeft de populariteit van elektrische fietsen ongetwijfeld mee te maken. Voor de coronacrisis had slechts 1 op de 5 gezinnen een elektrische fiets, anno 2023 is dat meer dan 1 op de 3.

Scholieren verplaatsen zich op een duurzame manier met de fiets (31 procent), te voet (19 procent) of met het openbaar vervoer (17 procent). Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters reageert tevreden op de resultaten. “Het doet mij plezier om vast te stellen dat steeds meer Vlamingen kiezen voor de fiets en andere duurzame vervoersmiddelen”, zegt de Open VLD-minister. “We zien dat de Vlaming steeds meer fietst en dat de elektrische fiets aan een stevige opmars bezig is. Zo zien we dat 18 procent van onze verplaatsingen met de fiets gebeurt, 17 procent doen we te voet. De auto duikt voor het eerst onder de 60 procent in de modal split”, aldus minister Peeters.

Wat het dalend aandeel van het openbaar vervoer betreft, merkt minister Peeters op dat De Lijn “het vertrouwen van de reiziger moet terugwinnen”. Volgens haar werkt de vervoersmaatschappij hard aan het “terugwinnen van verloren reizigers en het verwelkomen van nieuwe”.