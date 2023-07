Vlaanderen vergrijst massaal: al 21% van de bevolking is 65-plusser

Vlaanderen vergrijst massaal. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Al 21 procent van de bevolking is 65-plusser..

De kaap van een vijfde van de bevolking die 65-plus is, werd het eerst in 2018 genomen. In 2023 zitten we al aan 21,1 procent. Omgerekend gaat het om 1.430.423 65-plussers. Op twintig jaar tijd groeide het aantal 65-plussers in Vlaanderen met bijna 400.000 mensen. Ter vergelijking: in Brussel is maar 13 procent van de bevolking 65 jaar en ouder, in Wallonië 19,2 procent.

In de meeste kustgemeenten is zelfs een derde van de bevolking 65-plusser. In Koksijde bijvoorbeeld naderen we de helft van de bevolking (44 procent). Het aantal 85-plussers is goed voor 3,3 procent van de totale bevolking.

De leeftijdsgroep van Vlaamse honderdjarigen telt meer dan 1.500 mensen.

Statistiek Vlaanderen verzamelde heel wat cijfers over de bevolking. Zo was begin 2023 de helft van de meerderjarige bevolking in Vlaanderen gehuwd, en een derde ongehuwd. Elf procent is gescheiden, zeven procent weduwe of weduwnaar. .

Opvallend: bijna een miljoen mensen in Vlaanderen woont alleen (968.000), en bijna 243.000 mensen waren alleenstaande ouders.

Vlaams gewest telt bijna 6,8 miljoen inwoners

Het Vlaams gewest telde begin dit jaar welgeteld 6.774.807 inwoners, of 76.000 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Daarmee groeide de bevolking in Vlaanderen tussen 2022 en 2023 met 1,1 procent. Die groei is het sterkst in een aantal gemeenten rond Brussel: Wemmel, Zaventem, Halle, Machelen en Vilvoorde. Daar groeide de bevolking meer dan 6 procent tussen 2018 en 2023. Verder is er in Vlaams-Brabant ook een grote bevolkingstoename in Boortmeerbeek, Haacht, Tielt-Winge en Asse. In de provincie Antwerpen springen Baarle-Hertog, Oud-Turnhout en Wijnegem eruit en in Oost-Vlaanderen Zelzate. Beperktere groei is er in grote delen van West-Vlaanderen, de Vlaamse Ardennen, de streek rond Dendermonde, het midden van de provincie Antwerpen, het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en het oosten en zuiden van Limburg.

In vijftien gemeenten is de voorbije jaren de bevolking gekrompen. Daarbij verscheidene gemeenten uit de Westhoek, zoals Lo-Reninge (-2,2 procent) of Alveringem (-0,9 procent). In Herstappe, nu al de kleinste gemeente van België, daalde de bevolking 11 procent tussen 2018 en 2023.

De meeste inwoners wonen in de Vlaamse ruit, het centrale gebied tussen Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel. Daar is de bevolkingsdichtheid het grootst. Maar ook in enkele kustgemeenten (Oostende, Bredene, Blankenberge), Brugge, Kortrijk, Roeselare, Hasselt en Genk is de bevolkingsdichtheid hoog.

De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Vlaanderen is gestegen van 436 inwoners per vierkante kilometer in 2000 naar 497 in 2023.

De Vlaamse gemeenschap – dat is niet alleen alle inwoners van Vlaanderen maar ook de Vlaamse inwoners van Brussel – wordt door Statistiek Vlaanderen op iets meer dan 7,2 miljoen mensen becijferd. Daarbij wordt uitgegaan van de ‘Brusselnorm’, waarbij een derde van de inwoners van het Brussels gewest wordt beschouwd als potentiële doelgroep van het Vlaams beleid.